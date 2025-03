UEFA åpner disiplinærsak mot fire Real Madrid-spillere som feiret seieren over Atlético de Madrid på Champions League

HQ

UEFA har innledet en etterforskning av fire Real Madrid-spillere (Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé, Dani Ceballos og Vinícius Júnior) for mulig brudd på UEFAs disiplinærreglement da de feiret seieren i straffesparkkonkurransen mot Atlético de Madrid i Champions League tidligere denne måneden.

UEFA mener at de fire spillerne gjorde uhøflige gester mot Atlético-fansen mens de feiret på stadion. Et av de mest virale øyeblikkene skjedde da Rüdiger gjorde en halsskjærende gest, Mbappé tok seg i skrittet, eller Vinícius la en Real Madrid-trøye på banen med skjoldet foran.

UEFA gikk imidlertid ikke nærmere inn på detaljene i sin korte uttalelse, og ga heller ingen flere detaljer, tidsfrister eller potensielle bøter som Real Madrid ville anke, men hevdet at spillerne deres reagerte på Atlético de Madrid-fansen, som kastet gjenstander mot dem.

Et annet viralt øyeblikk viste faktisk at Bellingham headet en flaske som en fan hadde kastet på banen. For gjenstandskastingen har UEFA også åpnet en etterforskning og vil ilegge Atlético de Madrid en økonomisk sanksjon, ifølge Mundo Deportivo.