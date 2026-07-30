UEFA avholder et krisemøte i ettermiddag for å diskutere en boikott av VM

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UEFA avholder et krisemøte i ettermiddag, torsdag 30. juli, for å diskutere de nylig kunngjorte planene fra FIFA-president Gianni Infantino om å selge ut minoritetsandeler av VM og andre turneringer gjennom et nytt datterselskap, FIFA Forward Enterprise, noe UEFA har beskrevet som «å gå over streken, og hevder at fotball ikke er noens eiendom som kan selges (det ville bety at 20 % av VM ville bli privat, kontrollert av investorer).

Mange forbund har kommet med uttalelser der de kritiserer planene, eller i det minste beklager at de ikke har blitt informert av FIFA om planene. Det er også rapportert at alle de 211 FIFA-medlemslandene har fått frist til 19. september til å bestemme seg for om de vil støtte Infantinos plan, med løfter om større avkastning kun til de som stemmer for – noe mange anser som en form for bestikkelse (FIFA trenger 50 % av stemmene for å godkjenne endringen).

Det har vært mange oppfordringer til å boikotte VM dersom FIFA går videre med planen, og det er dette temaet som trolig vil bli diskutert på dagens møte: en koordinert reaksjon fra UEFA-landene for å avvise planen.

Men siden mange mindre fotballforbund har samme stemmerett som gigantene som England, Spania, Tyskland eller Frankrike, og vil dra nytte av de ekstra investeringene som FIFA bringer med seg (Infantino sa at de ønsker å skape «det neste Cabo Verde), vil ikke UEFA-landene ha nok makt til å stoppe disse planene med mindre de truer med en boikott: å trekke seg fra de neste verdensmesterskapene dersom planen gjennomføres.

Situasjonen er spent og kan få enorme konsekvenser for fremtiden til FIFA og verdensmesterskapet...