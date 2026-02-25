UEFA avviser Benficas anke, og Prestianni får ikke spille mot Real Madrid i kveld

HQ

UEFA har avvist Benficas anke om å la deres spiller Gianluca Prestianni spille Champions League-kampen mot Real Madrid på Bernabéu i kveld. "Anken fra SL Benfica er avvist. Følgelig bekreftes UEFAs kontroll-, etikk- og disiplinærorgan sin avgjørelse av 23. februar 2026. Gianluca Prestianni forblir midlertidig suspendert for den neste UEFA-kampen i klubbkonkurransen som han ellers ville vært kvalifisert for."

UEFA bekrefter sin beslutning om å straffe Pres tianni med én kamp, mens etterforskningen av hans påståtte rasistiske fornærmelse mot Vinícius Jr. fortsatt er aktiv. Dersom Benfica slår ut Real Madrid i kveld, vil Prestianni få spille åttendedelsfinalene neste måned, med mindre den endelige dommen bestemmer noe annet: Han kan få opptil ti kamper dersom han blir funnet skyldig, selv om det ikke er sikkert at det er nok bevis.

Selv om den midlertidige straffen til Prestianni ble kunngjort mandag, inkluderte Benfica spilleren i turen til Madrid og trente som normalt på tirsdag, selv om de visste at det var lite håp om at han skulle få spille. Nå er det bekreftet at Prestianni ikke kommer til å spille, og dermed blir det ikke noe gjensyn med Vinícius og de andre Madrid-spillerne.