UEFA bøtelegger Real Madrid og beordrer delvis stenging av Bernabéu stadion "for rasistisk og/eller diskriminerende oppførsel"

UEFAs kontroll-, etikk- og disiplinærkomité har beordret delvis stenging av Bernabéu stadion og ilagt Real Madrid en bot på 15 000 euro "for rasistisk og/eller diskriminerende oppførsel" fra supporterne under returoppgjøret i Champions League mot Benfica 25. februar. 500 seter på den nedre sørtribunen på stadion skulle stenges i den kommende hjemmekampen i en UEFA-turnering, men som det er standard prosedyre hos UEFA, har sanksjonen blitt suspendert, noe som betyr at stengingen bare vil fortsette hvis det skjer en ny hendelse i løpet av det neste året.

Dette betyr at det ikke blir noen stenging i kampen mot Manchester City onsdag 11. mars, men dersom det skjer en ny overtredelse i løpet av det neste året, vil UEFA stenge disse setene fra tribunen.

Boten kommer etter at en Real Madrid-supporter på tribunen gjorde en nazistisk gest før kampen. Supporteren ble identifisert og bortvist fra stadion av Real Madrids private sikkerhetspersonell før kampstart.