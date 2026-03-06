Gamereactor

UEFA bøtelegger Real Madrid og beordrer delvis stenging av Bernabéu stadion "for rasistisk og/eller diskriminerende oppførsel"

Stengingen er suspendert med mindre det skjer en ny overtredelse. Det skjer etter at en supporter gjorde en nazistisk gest i kampen mot Benfica.

UEFAs kontroll-, etikk- og disiplinærkomité har beordret delvis stenging av Bernabéu stadion og ilagt Real Madrid en bot på 15 000 euro "for rasistisk og/eller diskriminerende oppførsel" fra supporterne under returoppgjøret i Champions League mot Benfica 25. februar. 500 seter på den nedre sørtribunen på stadion skulle stenges i den kommende hjemmekampen i en UEFA-turnering, men som det er standard prosedyre hos UEFA, har sanksjonen blitt suspendert, noe som betyr at stengingen bare vil fortsette hvis det skjer en ny hendelse i løpet av det neste året.

Dette betyr at det ikke blir noen stenging i kampen mot Manchester City onsdag 11. mars, men dersom det skjer en ny overtredelse i løpet av det neste året, vil UEFA stenge disse setene fra tribunen.

Boten kommer etter at en Real Madrid-supporter på tribunen gjorde en nazistisk gest før kampen. Supporteren ble identifisert og bortvist fra stadion av Real Madrids private sikkerhetspersonell før kampstart.

