UEFA Champions League 2025/26-kalenderen: datoer og klokkeslett for alle kampene i ligafasen

HQ

Spillet er i gang! UEFA har offentliggjort hele kalenderen for Champions League 2025/26 - ligafasen, for alle lagene som deltar i turneringen, fra september 2025 til januar 2026. Som du kanskje husker fra i fjor, skal hvert lag spille åtte kamper, fire hjemme og fire borte, mot tilfeldige lag, og hvert lag spiller bare én gang mot hvert av dem - og aldri fra samme land.

Trekningen fant sted denne uken, og alt vi fortsatt manglet å vite var rekkefølgen på rivalene, og selvfølgelig datoene og klokkeslettene. I løpet av de neste fem månedene vil noen tirsdager og onsdager bli vitne til noen spektakulære kamper.

Her er hele kalenderen, som ble offentliggjort av UEFA på lørdag:

UEFA

UEFA

UEFA

UEFA

Lag som Real Madrid, FC Barcelona, PSG, Manchester City, Liverpool, Bayern München, Arsenal, Chelsea og Atlético de Madrid kan begynne å forberede seg til kampene sine, parallelt med at det skjer noe i de respektive hjemlige ligaene. Hvilken kamp på Champions League gleder du deg mest til?