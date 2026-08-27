Loddtrekningen til UEFA Champions League 2026/27: motstandere i gruppespillet for alle 36 lag

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Loddtrekningen til UEFA Champions League 2026/27 fant sted torsdag, for å avgjøre alle motstanderne til de 36 lagene som skal spille gruppespillet fra 8. september 2026 til 27. januar 2027. Den fant sted i Monaco kl. 18.00 CEST, og her er alt som skjedde.

Dette er det tredje året Champions League bruker gruppespillformatet, med åtte kamper før utslagsrundene. I stedet for grupper skal hvert lag spille mot to forskjellige motstandere fra hver av de fire pottene (som bestemmes ut fra klubbens UEFA-koeffisient), og totalt skal hvert lag spille fire ganger hjemme og fire ganger på bortebane.

Og det er noen ekstra regler: for å unngå gjentakelser kan ikke den samme duellen finne sted tre ganger på rad, så Real Madrid og Liverpool vil ikke møte hverandre i år, i hvert fall ikke i ligafasen. Dessuten kan ikke lag fra samme liga møte hverandre.

Champions League-trekning 2026/27

Dette er alle motstanderne for hvert av de 36 lagene i gruppespillet i UCL. Husk at kampoppsettet med kampdatoer og avsparkstidspunkter vil bli kunngjort senest lørdag den 29.

Pott 1

Real Madrid: Inter (H), Arsenal (B), PSV (H), Roma (B), Leipzig (H), Shakhtar (B), LASK (H), AEK Athen (B)

Manchester City: PSG (H), Barcelona (B), Sporting (H), Porto (B), Napoli (H), Leipzig (B), AEK Athen (H), Lens (B)

Inter: Real Madrid (B), Liverpool (H), Club Brugge (H), Dortmund (B), Shakhtar (H), Feyenoord (B), Stuttgart (H), Slovan Bratislava (B)

Barcelona: Man City (H), PSG (A), Aston Villa (H), Sporting CP (A), Feyenoord (H), Galatasaray (A), Como (H), Sabah (A)

Atleti: Bayern (H), Liverpool (A), Man United (H), PSV (A), Fenerbahçe (H), Bodø Glimt (A), Viking (H), Stuttgart (B)

PSG: Barcelona (H), Man City (B), Roma (H), Aston Villa (B), Galatasaray (H), Villarreal (B), Slovan Bratislava (H), Como (B)

Liverpool: Atleti (H), Inter (A), Porto (H), Club Brugge (A), Villarreal (H), Fenerbahçe (A), Lens (H), Lask (A)

Arsenal: Real Madrid (H), Bayern (A), Dortmund (H), Betis (A), Lille (H), Napoli (A), Sabah (H), Slavia Praha (A)

Bayern München: Arsenal (H), Atleti (A), Betis (H), Man United (A), Bodo/Glimt (H), Lille (A), Slavia Praha (H), Viking (A)

Pott 2

Man Utd: Bayern München (H), Atleti (B), Roma (H), Sporting CP (B), Leipzig (H), Villarreal (B), Sabah (H), Como (B)

Borussia Dortmund: Inter (H), Arsenal (B), Real Betis (H), Aston Villa (B), Villarreal (H), Bodø/Glimt (B), AEK Athen (H), Sabah (B)

Club Brugge: Liverpool (H), Inter (A), Aston Villa (H), PSV (A), Bodø/Glimt (H), Napoli (A), Lens (H), Stuttgart (A)

Roma: Real Madrid (H), Paris (A), Sporting CP (H), Man Utd (A), Lille (H), Fenerbahçe (A), S. Bratislava (H), AEK Athen (A)

Aston Villa: Paris (H), Barcelona (A), B. Dortmund (H), Club Brugge (A), Fenerbahçe (H), Galatasaray (A), Viking (H), Slavia Praha (A)

Porto: Man City (H), Liverpool (A), PSV (H), Real Betis (A), Napoli (H), Feyenoord (A), Slavia Praha (H), LASK (A)

Real Betis: Arsenal (H), Bayern München (A), Porto (H), B. Dortmund (A), Feyenoord (H), Lille (A), Como (H), S. Bratislava (B)

PSV: Atleti (H), Real Madrid (B), Club Brugge (H), Porto (B), Shakhtar (H), Leipzig (B), Stuttgart (H), Viking (B)

Pott 3

Bodø/Glimt: Atleti (H), Bayern München (A), B. Dortmund (H), Club Brugge (A), Lille (H), Napoli (A), LASK (H), Lens (A)

Villarreal: Paris (H), Liverpool (A), Man Utd (H), B. Dortmund (A), Napoli (H), Fenerbahçe (A), Sabah (H), Slavia Praha (A)

Leipzig: Man City (H), Real Madrid (A), PSV (H), Man Utd (A), Shakhtar (H), Feyenoord (A), Lens (H), Como (A)

Shakhtar: Real Madrid (H), Inter (B), Sporting CP (H), PSV (B), Fenerbahçe (H), Leipzig (B), AEK Athen (H), S. Bratislava (B)

Napoli: Arsenal (H), Man City (B), Club Brugge (H), Porto (B), Bodø/Glimt (H), Villarreal (B), Viking (H), Sabah (B)

Fenerbahçe: Liverpool (H), Atlético Madrid (B), Roma (H), Aston Villa (B), Villarreal (H), Shakhtar (B), Slavia Praha (H), LASK (B)

Galatasaray: Barcelona (H), Paris (B), Aston Villa (H), Sporting CP (B), Feyenoord (H), Lille (B), Stuttgart (H), AEK Athen (B)

Slavia Praha: Arsenal (H), Bayern München (A), Aston Villa (H), Porto (A), Villarreal (H), Fenerbahçe (A), Lens (H), Sabah (A)

Pott 4

Stuttgart: Atleti (H), Inter (B), Club Brugge (H), PSV (B), Lille (H), Galatasaray (B), Viking (H), S. Bratislava (B)

Viking: Bayern München (H), Atleti (A), PSV (H), Aston Villa (A), Feyenoord (H), Napoli (A), Sabah (H), Stuttgart (B)

Sabah: Barcelona (H), Arsenal (B), B. Dortmund (H), Man Utd (B), Napoli (H), Villarreal (B), Slavia Praha (H), Viking (B)

Como: Paris (H), Barcelona (B), Man Utd (H), Real Betis (B), Leipzig (H), Feyenoord (B), AEK Athen (H), Lens (B)

Lens: Man City (H), Liverpool (A), Sporting CP (H), Club Brugge (A), Bodø/Glimt (H), Leipzig (A), Como (H), Slavia Praha (A)

LASK: Liverpool (H), Real Madrid (B), Porto (H), Sporting CP (B), Fenerbahçe (H), Bodø/Glimt (B), S. Bratislava (H), AEK Athen (B)

AEK Athen: Real Madrid (H), Man City (B), Roma (H), B. Dortmund (B), Galatasaray (H), Shakhtar (B), LASK (H), Como (B)

S. Bratislava: Inter (H), Paris (B), Real Betis (H), Roma (B), Shakhtar (H), Lille (B), Stuttgart (H), LASK (B)

For de to andre UEFA-turneringene, Europa League og Conference League, finner trekningene også sted denne uken, begge samtidig fredag 28. august kl. 13:00 CEST, 12:00 BST. Kampoppsettene for Europa League og Conference League vil bli offentliggjort senest søndag 30. august.