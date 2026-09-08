UEFA Champions League 26/27 starter i dag – kamper for tirsdag, onsdag og torsdag

HQ

I dag er dagen: UEFA Champions League starter tirsdag 8. september med den første kampdagen i gruppespillet, som varer til januar 2027, med totalt åtte kampdager og 36 deltakende lag.

Høydepunktene på den første kampdagen inkluderer en europeisk klassiker, Real Madrid mot Inter Milan, med avspark kl. 21.00 CEST tirsdag på Bernabéu – det er første gang de to lagene møtes siden 2021.

Onsdag er høydepunktene blant annet Liverpool mot Atlético Madrid og Napoli mot Arsenal, og på torsdag møter Bayern München den norske outsideren Bodø/Glimt, mens Manchester United møter debutantene Sabah fra Aserbajdsjan.

Champions League-kamper denne uken

Tirsdag 8. september 2026



AEK Athen mot LASK: 18:45 CEST, 17:45 BST



Club Brugge mot Aston Villa: 18:45 CEST, 17:45 BST



Borussia Dortmund mot Villarreal: 21:00 CEST, 20:00 BST



Porto mot Manchester City: 21:00 CEST, 20:00 BST



Lille mot Real Betis: 21:00 CEST, 20:00 BST



Real Madrid mot Inter: 21:00 CEST, 20:00 BST



Onsdag 9. september 2026



Barcelona mot Feyenoord: 18:45 CEST, 17:45 BST



Stuttgart mot Viking: 18:45 CEST, 17:45 BST



Liverpool mot Atlético de Madrid: 21:00 CEST, 20:00 BST



Paris Saint-Germain mot Slovan Bratislava: 21:00 CEST, 20:00 BST



Sporting CP mot Galatasaray: 21:00 CEST, 20:00 BST



Napoli mot Arsenal: 21:00 CEST, 20:00 BST



Torsdag 10. september 2026



Fenerbahçe mot Roma: 18:45 CEST, 17:45 BST



PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk: 18:45 CEST, 17:45 BST



Como mot Leipzig: 21:00 CEST, 20:00 BST



Bayern München mot Bodø/Glimt: 21:00 CEST, 20:00 BST



Manchester United mot Sabah: 21:00 CEST, 20:00 BST



Slavia Praha mot Lens: 21:00 CEST, 20:00 BST

