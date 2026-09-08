Sport
UEFA Champions League 26/27 starter i dag – kamper for tirsdag, onsdag og torsdag
Den første kampdagen i gruppespillet, fra 8. til 10. september.
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I dag er dagen: UEFA Champions League starter tirsdag 8. september med den første kampdagen i gruppespillet, som varer til januar 2027, med totalt åtte kampdager og 36 deltakende lag.
Høydepunktene på den første kampdagen inkluderer en europeisk klassiker, Real Madrid mot Inter Milan, med avspark kl. 21.00 CEST tirsdag på Bernabéu – det er første gang de to lagene møtes siden 2021.
Onsdag er høydepunktene blant annet Liverpool mot Atlético Madrid og Napoli mot Arsenal, og på torsdag møter Bayern München den norske outsideren Bodø/Glimt, mens Manchester United møter debutantene Sabah fra Aserbajdsjan.
Champions League-kamper denne uken
Tirsdag 8. september 2026
- AEK Athen mot LASK: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Club Brugge mot Aston Villa: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Borussia Dortmund mot Villarreal: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Porto mot Manchester City: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Lille mot Real Betis: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Real Madrid mot Inter: 21:00 CEST, 20:00 BST
Onsdag 9. september 2026
- Barcelona mot Feyenoord: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Stuttgart mot Viking: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Liverpool mot Atlético de Madrid: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Paris Saint-Germain mot Slovan Bratislava: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Sporting CP mot Galatasaray: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Napoli mot Arsenal: 21:00 CEST, 20:00 BST
Torsdag 10. september 2026
- Fenerbahçe mot Roma: 18:45 CEST, 17:45 BST
- PSV Eindhoven mot Shakhtar Donetsk: 18:45 CEST, 17:45 BST
- Como mot Leipzig: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Bayern München mot Bodø/Glimt: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Manchester United mot Sabah: 21:00 CEST, 20:00 BST
- Slavia Praha mot Lens: 21:00 CEST, 20:00 BST