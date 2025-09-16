UEFA Champions League: Alle kampene spilles tirsdag, onsdag og torsdag

HQ

Reisen til Budapest starter nå. I dag begynner Champions League 2025/26, som markerer 70-årsjubileet for turneringen, den gang den het Europacupen for mesterklubber. Mellom 16. og 18. september spilles de første kampene i ligafasen.

Som du sikkert vet, er det den første av åtte kampdager, mellom september 2025 og januar 2026, som skal avgjøre hvilke lag som kvalifiserer seg til utslagsrundene i den andre delen av turneringen, mellom februar og mai. Foreløpig deltar 36 lag i denne ligafasen.

Husk at i dette formatet er det ingen returkamper: lagene møter åtte forskjellige rivaler til sammen.

Kampdag 1 i Champions League

Tirsdag 16. september 2025



Athletic Club mot Arsenal (18:45 CET, 17:45 BST)



PSV Eindhoven mot Union Saint-Gilloise (18:45 CET, 17:45 BST)



Juventus mot Borussia Dortmund (21:00 CET, 20:00 BST)



Real Madrid mot Marseille (21:00 CET, 20:00 BST)



Benfica mot Qarabağ (21:00 CET, 20:00 BST)



Tottenham mot Villarreal (21:00 CET, 20:00 BST)



Onsdag 17. september 2025



Olympiakos mot Pafos (18:45 CET, 17:45 BST)



Slavia Praha mot Bodø/Glimt (18:45 CET, 17:45 BST)



Ajax mot Inter (21:00 CET, 20:00 BST)



Bayern München mot Chelsea (21:00 CET, 20:00 BST)



Liverpool mot Atlético de Madrid (21:00 CET, 20:00 BST)



Paris Saint-Germain mot Atalanta (21:00 CET, 20:00 BST)



Torsdag 18. september 2025