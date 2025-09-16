Sport
UEFA Champions League: Alle kampene spilles tirsdag, onsdag og torsdag
De første kampene fra Champions League - ligafasen finner sted denne uken, 16.-18. september.
HQ
Reisen til Budapest starter nå. I dag begynner Champions League 2025/26, som markerer 70-årsjubileet for turneringen, den gang den het Europacupen for mesterklubber. Mellom 16. og 18. september spilles de første kampene i ligafasen.
Som du sikkert vet, er det den første av åtte kampdager, mellom september 2025 og januar 2026, som skal avgjøre hvilke lag som kvalifiserer seg til utslagsrundene i den andre delen av turneringen, mellom februar og mai. Foreløpig deltar 36 lag i denne ligafasen.
Husk at i dette formatet er det ingen returkamper: lagene møter åtte forskjellige rivaler til sammen.
Kampdag 1 i Champions League
Tirsdag 16. september 2025
- Athletic Club mot Arsenal (18:45 CET, 17:45 BST)
- PSV Eindhoven mot Union Saint-Gilloise (18:45 CET, 17:45 BST)
- Juventus mot Borussia Dortmund (21:00 CET, 20:00 BST)
- Real Madrid mot Marseille (21:00 CET, 20:00 BST)
- Benfica mot Qarabağ (21:00 CET, 20:00 BST)
- Tottenham mot Villarreal (21:00 CET, 20:00 BST)
Onsdag 17. september 2025
- Olympiakos mot Pafos (18:45 CET, 17:45 BST)
- Slavia Praha mot Bodø/Glimt (18:45 CET, 17:45 BST)
- Ajax mot Inter (21:00 CET, 20:00 BST)
- Bayern München mot Chelsea (21:00 CET, 20:00 BST)
- Liverpool mot Atlético de Madrid (21:00 CET, 20:00 BST)
- Paris Saint-Germain mot Atalanta (21:00 CET, 20:00 BST)
Torsdag 18. september 2025
- Club Brugge mot Monaco (18:45 CET, 17:45 BST)
- København mot Leverkusen (18:45 CET, 17:45 BST)
- Frankfurt mot Galatasaray (21:00 CET, 20:00 BST)
- Manchester City mot Napoli (21:00 CET, 20:00 BST)
- Newcastle United mot Barcelona (21:00 CET, 20:00 BST)
- Sporting CP mot Kairat Almaty (21:00 CET, 20:00 BST)