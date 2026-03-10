UEFA Champions League åttedelsfinaler: tidspunkter og hvordan du ser kampene denne uken
Denne uken spilles blant annet Atleti mot Tottenham, Newcastle mot Barcelona, PSG mot Chelsea og Real Madrid mot Manchester City.
Champions League er tilbake denne uken, med den mest interessante delen av turneringen for mange: utslagsrundene, fra åttendedelsfinalene til finalen i mai. Selv om vi ikke vet hvem som kvalifiserer seg før neste uke, starter den 180 minutter lange kampen i dag tirsdag, med hjemmekamper for Atlético de Madrid, Galatasaray, Newcastle og Atalanta. Onsdag er det tid for Bayer Leverkusen, PSG, Real Madrid og de foregående rundenes utropstegn, Bodo/Glimt, som skal prøve å skaffe seg et godt forsprang på hjemmebane før returoppgjøret på bortebane neste uke.
Her er Champions League-kampene du ikke må gå glipp av denne uken, med de vanlige avsparkstidene. Vær oppmerksom på at Liverpool og Arsenal spiller sine kamper på ettermiddagsskiftet i dag og i morgen.
Åttedelsfinalene i Champions League
Tirsdag 10. mars:
- Galatasaray mot Liverpool: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Newcastle mot Barcelona: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Atleti mot Tottenham: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Atalanta mot Bayern: 21:00 CET, 20:00 GMT
Onsdag 11. mars:
- Bayer Leverkusen mot Arsenal: 18:45 CET, 17:45 GMT
- PSG mot Chelsea: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Bodo/Glimt mot Sporting: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Real Madrid mot Manchester City: 21:00 CET, 20:00 GMT
Returoppgjøret: Tirsdag 17. mars:
- Sporting mot Bodo/Glimt: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Chelsea mot PSG: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Manchester City mot Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Arsenal mot Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT
Returoppgjøret: Onsdag 18. mars:
- Barcelona mot Newcastle: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Tottenham mot Atleti: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Liverpool mot Galatasaray: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Bayern mot Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT
Slik ser du åttedelsfinalene i Champions League:
Her er en liste over TV-kanaler i Europa hvor du kan se UEFA Champions League-kampene direkte, fra åttendedelsfinalene denne uken og helt frem til finalen i mai.
- Belgia: DPG Media, RTL Belgium, Proximus, Telenet
- Kroatia: HRT, Arena Sport
- Tsjekkia: TV Nova
- Danmark: Viaplay Viaplay
- Finland: MTV Oy MTV Oy
- Frankrike Canal+
- Tyskland DAZN, Amazon Prime, ZDF
- Hellas: Cosmote TV Cosmote TV, AlterEgo
- Ungarn RTL, Sport 1
- Island: Syn Syn, Viaplay
- Italia: Sky Sky, Amazon Prime
- Nederland Ziggo Sport
- Norge: TV2 Norge TV2 Norge
- Polen Canal+
- Portugal Sport TV, DAZN
- Republikken Irland RTE, Premier Sports, Virgin Media
- Spania: Movistar Movistar+
- Sverige: Viaplay Viaplay
- Tyrkia TRT
- Storbritannia TNT Sports, Amazon Prime, BBC
Og en rask påminnelse om de kommende datoene :
- Kvartfinaler 7.-8. april / 14.-15. april
- Semifinaler 28./29. april / 5./6. mai
- Finale 30. mai, Puskás Aréna, Budapest