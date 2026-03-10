UEFA Champions League åttedelsfinaler: tidspunkter og hvordan du ser kampene denne uken

HQ

Champions League er tilbake denne uken, med den mest interessante delen av turneringen for mange: utslagsrundene, fra åttendedelsfinalene til finalen i mai. Selv om vi ikke vet hvem som kvalifiserer seg før neste uke, starter den 180 minutter lange kampen i dag tirsdag, med hjemmekamper for Atlético de Madrid, Galatasaray, Newcastle og Atalanta. Onsdag er det tid for Bayer Leverkusen, PSG, Real Madrid og de foregående rundenes utropstegn, Bodo/Glimt, som skal prøve å skaffe seg et godt forsprang på hjemmebane før returoppgjøret på bortebane neste uke.

Her er Champions League-kampene du ikke må gå glipp av denne uken, med de vanlige avsparkstidene. Vær oppmerksom på at Liverpool og Arsenal spiller sine kamper på ettermiddagsskiftet i dag og i morgen.

Åttedelsfinalene i Champions League

Tirsdag 10. mars:



Galatasaray mot Liverpool: 18:45 CET, 17:45 GMT



Newcastle mot Barcelona: 21:00 CET, 20:00 GMT



Atleti mot Tottenham: 21:00 CET, 20:00 GMT



Atalanta mot Bayern: 21:00 CET, 20:00 GMT



Onsdag 11. mars:



Bayer Leverkusen mot Arsenal: 18:45 CET, 17:45 GMT



PSG mot Chelsea: 21:00 CET, 20:00 GMT



Bodo/Glimt mot Sporting: 21:00 CET, 20:00 GMT



Real Madrid mot Manchester City: 21:00 CET, 20:00 GMT



Returoppgjøret: Tirsdag 17. mars:



Sporting mot Bodo/Glimt: 18:45 CET, 17:45 GMT



Chelsea mot PSG: 21:00 CET, 20:00 GMT



Manchester City mot Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT



Arsenal mot Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT



Returoppgjøret: Onsdag 18. mars:



Barcelona mot Newcastle: 18:45 CET, 17:45 GMT



Tottenham mot Atleti: 21:00 CET, 20:00 GMT



Liverpool mot Galatasaray: 21:00 CET, 20:00 GMT



Bayern mot Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT



Slik ser du åttedelsfinalene i Champions League:

Her er en liste over TV-kanaler i Europa hvor du kan se UEFA Champions League-kampene direkte, fra åttendedelsfinalene denne uken og helt frem til finalen i mai.



Belgia: DPG Media, RTL Belgium, Proximus, Telenet



Kroatia: HRT, Arena Sport



Tsjekkia: TV Nova



Danmark: Viaplay Viaplay



Finland: MTV Oy MTV Oy



Frankrike Canal+



Tyskland DAZN, Amazon Prime, ZDF



Hellas: Cosmote TV Cosmote TV, AlterEgo



Ungarn RTL, Sport 1



Island: Syn Syn, Viaplay



Italia: Sky Sky, Amazon Prime



Nederland Ziggo Sport



Norge: TV2 Norge TV2 Norge



Polen Canal+



Portugal Sport TV, DAZN



Republikken Irland RTE, Premier Sports, Virgin Media



Spania: Movistar Movistar+



Sverige: Viaplay Viaplay



Tyrkia TRT



Storbritannia TNT Sports, Amazon Prime, BBC



Og en rask påminnelse om de kommende datoene :



Kvartfinaler 7.-8. april / 14.-15. april



Semifinaler 28./29. april / 5./6. mai



Finale 30. mai, Puskás Aréna, Budapest

