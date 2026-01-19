UEFA Champions League-kamper denne uken for nest siste dag av ligafasen

HQ

UEFA Champions League er tilbake denne uken for de to siste kampdagene i ligafasen, i to påfølgende uker der vi vet hvem som kvalifiserer seg og hvem som forlater konkurransen før knockout-fasene.

Ved utgangen av 2025 var det kun fire lag som hadde bekreftet at de var kvalifisert for sluttspillet, men det er fortsatt usikkert om de vil ende blant de åtte beste. Samtidig vet to av de 36 lagene allerede at de er eliminert.

Hvis du ikke vil gå glipp av noe, kan du se Champions League-kampene denne uken her.

UEFA Champions League-kamper denne uken:

Tirsdag 20. januar



Kairat Almaty mot Club Brugge: 16:30 CET, 15:30 GMT



Bodø/Glimt mot Manchester City: 18:45 CET, 17:45 GMT



København mot Napoli: 21:00 CET, 20:00 GMT



Inter mot Arsenal: 21:00 CET, 20:00 GMT



Olympiakos mot Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT



Real Madrid vs Monaco: 21:00 CET, 20:00 GMT



Sporting CP mot Paris Saint-Germain: 21:00 CET, 20:00 GMT



Tottenham mot Borussia Dortmund: 21:00 CET, 20:00 GMT



Villarreal vs Ajax: 21:00 CET, 20:00 GMT



Onsdag 21. januar



Galatasaray mot Atlético de Madrid: 18:45 CET, 17:45 GMT



Qarabağ mot Frankfurt: 18:45 CET, 17:45 GMT



Atalanta mot Athletic Club: 21:00 CET, 20:00 GMT



Chelsea mot Pafos: 21:00 CET, 20:00 GMT



Bayern München vs Union Saint-Gilloise: 21:00 CET, 20:00 GMT



Juventus mot Benfica: 21:00 CET, 20:00 GMT



Newcastle United vs PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT



Marseille mot Liverpool: 21:00 CET, 20:00 GMT



Slavia Praha vs Barcelona: 21:00 CET, 20:00 GMT

