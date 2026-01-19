Sport
UEFA Champions League-kamper denne uken for nest siste dag av ligafasen
Champions League er tilbake i 2026, 20. og 21. januar.
HQ
UEFA Champions League er tilbake denne uken for de to siste kampdagene i ligafasen, i to påfølgende uker der vi vet hvem som kvalifiserer seg og hvem som forlater konkurransen før knockout-fasene.
Ved utgangen av 2025 var det kun fire lag som hadde bekreftet at de var kvalifisert for sluttspillet, men det er fortsatt usikkert om de vil ende blant de åtte beste. Samtidig vet to av de 36 lagene allerede at de er eliminert.
Hvis du ikke vil gå glipp av noe, kan du se Champions League-kampene denne uken her.
UEFA Champions League-kamper denne uken:
Tirsdag 20. januar
- Kairat Almaty mot Club Brugge: 16:30 CET, 15:30 GMT
- Bodø/Glimt mot Manchester City: 18:45 CET, 17:45 GMT
- København mot Napoli: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Inter mot Arsenal: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Olympiakos mot Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Real Madrid vs Monaco: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Sporting CP mot Paris Saint-Germain: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Tottenham mot Borussia Dortmund: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Villarreal vs Ajax: 21:00 CET, 20:00 GMT
Onsdag 21. januar
- Galatasaray mot Atlético de Madrid: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Qarabağ mot Frankfurt: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Atalanta mot Athletic Club: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Chelsea mot Pafos: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Bayern München vs Union Saint-Gilloise: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Juventus mot Benfica: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Newcastle United vs PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Marseille mot Liverpool: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Slavia Praha vs Barcelona: 21:00 CET, 20:00 GMT