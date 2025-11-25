Sport
UEFA Champions League-kamper tirsdag og onsdag: Chelsea mot Barça, Arsenal mot Bayern, Atleti mot Inter...
Endelig mer Champions League-action denne uken!
Etter den lange landslagspausen med de siste VM-kvalifiseringskampene, er det tid for UEFA Champions League igjen, når kampdag 5 av 8 spilles denne uken, mellom tirsdag 25. og onsdag 26. november (etterfulgt av Europa League og Conference League på torsdag).
Tiden begynner å renne ut for klubber som ønsker å sikre seg en plass i utslagsrundene, enten det er blant de 8 beste som går til åttendedelsfinalene i mars, eller mellom plass 9-24 som går til sluttspillet i februar. Slik ser Champions League-tabellen ut midtveis i ligafasen, før denne ukens kamper...
Champions League-kamper tirsdag 25. november
- Ajax mot Benfica: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Galatasaray mot Union Saint-Gilloise: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Borussia Dortmund mot Villarreal: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Chelsea mot Barcelona: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Bodø/Glimt mot Juventus: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Manchester City mot Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Marseille mot Newcastle United: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Slavia Praha mot Athletic Club: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Napoli mot Qarabağ: 21:00 CET, 20:00 GMT
Champions League-kamper på onsdag 26. november
- København mot Kairat Almaty: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Pafos mot Monaco: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Arsenal mot Bayern München: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Atlético de Madrid mot Inter: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Frankfurt mot Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Liverpool mot PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Olympiakos mot Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Paris Saint-Germain mot Tottenham: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Sporting CP vs Club Brugge: 21:00 CET, 20:00 GMT