UEFA Champions League-kamper tirsdag og onsdag: Chelsea mot Barça, Arsenal mot Bayern, Atleti mot Inter...

Etter den lange landslagspausen med de siste VM-kvalifiseringskampene, er det tid for UEFA Champions League igjen, når kampdag 5 av 8 spilles denne uken, mellom tirsdag 25. og onsdag 26. november (etterfulgt av Europa League og Conference League på torsdag).

Tiden begynner å renne ut for klubber som ønsker å sikre seg en plass i utslagsrundene, enten det er blant de 8 beste som går til åttendedelsfinalene i mars, eller mellom plass 9-24 som går til sluttspillet i februar. Slik ser Champions League-tabellen ut midtveis i ligafasen, før denne ukens kamper...

Champions League-kamper tirsdag 25. november



Ajax mot Benfica: 18:45 CET, 17:45 GMT



Galatasaray mot Union Saint-Gilloise: 18:45 CET, 17:45 GMT



Borussia Dortmund mot Villarreal: 21:00 CET, 20:00 GMT



Chelsea mot Barcelona: 21:00 CET, 20:00 GMT



Bodø/Glimt mot Juventus: 21:00 CET, 20:00 GMT



Manchester City mot Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT



Marseille mot Newcastle United: 21:00 CET, 20:00 GMT



Slavia Praha mot Athletic Club: 21:00 CET, 20:00 GMT



Napoli mot Qarabağ: 21:00 CET, 20:00 GMT



Champions League-kamper på onsdag 26. november



København mot Kairat Almaty: 18:45 CET, 17:45 GMT



Pafos mot Monaco: 18:45 CET, 17:45 GMT



Arsenal mot Bayern München: 21:00 CET, 20:00 GMT



Atlético de Madrid mot Inter: 21:00 CET, 20:00 GMT



Frankfurt mot Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT



Liverpool mot PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT



Olympiakos mot Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT



Paris Saint-Germain mot Tottenham: 21:00 CET, 20:00 GMT



Sporting CP vs Club Brugge: 21:00 CET, 20:00 GMT

