Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

UEFA Champions League-kamper tirsdag og onsdag: Chelsea mot Barça, Arsenal mot Bayern, Atleti mot Inter...

Endelig mer Champions League-action denne uken!

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Etter den lange landslagspausen med de siste VM-kvalifiseringskampene, er det tid for UEFA Champions League igjen, når kampdag 5 av 8 spilles denne uken, mellom tirsdag 25. og onsdag 26. november (etterfulgt av Europa League og Conference League på torsdag).

Tiden begynner å renne ut for klubber som ønsker å sikre seg en plass i utslagsrundene, enten det er blant de 8 beste som går til åttendedelsfinalene i mars, eller mellom plass 9-24 som går til sluttspillet i februar. Slik ser Champions League-tabellen ut midtveis i ligafasen, før denne ukens kamper...

Champions League-kamper tirsdag 25. november


  • Ajax mot Benfica: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Galatasaray mot Union Saint-Gilloise: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Borussia Dortmund mot Villarreal: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Chelsea mot Barcelona: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Bodø/Glimt mot Juventus: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Manchester City mot Leverkusen: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Marseille mot Newcastle United: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Slavia Praha mot Athletic Club: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Napoli mot Qarabağ: 21:00 CET, 20:00 GMT

Champions League-kamper på onsdag 26. november


  • København mot Kairat Almaty: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Pafos mot Monaco: 18:45 CET, 17:45 GMT

  • Arsenal mot Bayern München: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Atlético de Madrid mot Inter: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Frankfurt mot Atalanta: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Liverpool mot PSV Eindhoven: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Olympiakos mot Real Madrid: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Paris Saint-Germain mot Tottenham: 21:00 CET, 20:00 GMT

  • Sporting CP vs Club Brugge: 21:00 CET, 20:00 GMT

UEFA Champions League-kamper tirsdag og onsdag: Chelsea mot Barça, Arsenal mot Bayern, Atleti mot Inter...
Lutsenko_Oleksandr / Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

SportfotballChampions League


Loading next content