UEFA Champions League-tabellen etter 7. kampdag: Alle lag bekreftet kvalifisert til åttedelsfinalene

HQ

Den første faseligaen noensinne i det nye Champions League -formatet som UEFA har debutert med denne sesongen, er i ferd med å avsluttes. Onsdag 22. januar er alle kampene fra kampdag 7 spilt, og lagene har nå en ganske god idé om hvor de vil havne når ligaen avsluttes på denne tiden neste uke.

Som du sikkert vet, deltar 36 lag. De åtte beste kvalifiserer seg som vanlig direkte til åttendedelsfinalene, og lagene mellom 9 og 24 går videre til en ny "knock-out"-fase, et sluttspill med to kamper. Lagene som er 25 eller dårligere blir eliminert (ingen "Europa League-sikkerhetsnett" denne gangen). Og Pep Guardiola vet det veldig godt, for Manchester City er for øyeblikket ute av turneringen på 25. plass etter å ha tapt for PSG...

Så langt er bare to lag bekreftet til åttendedelsfinalene: Liverpool og Barcelona. I mellomtiden er også Arsenal, Aston Villa, Atalanta, Atlético de Madrid, Brest, Inter, Bayer Leverkusen, Lille og Monaco bekreftet til enten åttedelsfinalene eller utslagsfasen.

Mange lag er fortsatt ikke bekreftet til minst utslagsfasen, og det inkluderer store navn som Bayern München, Juventus, Borussia Dortmund og Real Madrid. PSG, etter å ha slått Manchester City, er så vidt sikret fra eliminering for øyeblikket...

Champions League-tabellen etter 7. kampdag

Etter syv kamper, med bare én igjen, ser Champions League-tabellen slik ut :



Liverpool

Barcelona

Arsenal

Inter Milan

Atletico Madrid

AC Milan

Atalanta

Bayer Leverkusen

Aston Villa

Monaco

Feyenoord

Lille

Brest

Borussia Dortmund

Bayern München

Real Madrid

Juventus

Celtic

PSV Eindhoven

Club Brugge

Benfica

Paris Saint-Germain

Sporting Lisboa

Stuttgart

Manchester City

Dinamo Zagreb

Sjakhtar Donetsk

Bologna

Sparta Praha

RB Leipzig

Girona

Crvena Zvezda

Sturm Graz

Red Bull Salzburg

SK Slovan Bratislava

Young Boys



Dessverre vet vi nå at seks lag er matematisk eliminert: Bologna, Crvena Zvezda, Leipzig, Slovan Bratislava, Sturm Graz og Young Boys. Resten må vente til 28.-29. januar for å få vite sin skjebne...