UEFA Champions League: Trekning av knockout-sluttspill og potensielle åttondelsfinalekonkurrenter avslørt

Trekningen av Champions League-playoff-fasen er foretatt, og 16 lag kjenner nå sine rivaler i denne ekstra fasen for å nå 16-delsfinalene. De åtte beste lagene fra ligafasen som ble avsluttet forrige onsdag har kvalifisert seg til åttedelsfinalene, men disse lagene må spille en ekstra runde mellom 17.-18. og 24.-25. februar.

Det var få valgmuligheter (lag som endte på 9. eller 10. plass kunne bare pares med lag som endte på 23. og 24. plass, 11. og 12. plass med 21. og 22. plass, og så videre), men det har vært interessante paringer, inkludert en fransk duell mellom Monaco og Paris Saint Germain, og den mest etterlengtede av dem alle, en omkamp mellom Real Madrid og Benfica, etter den dramatiske 4-2-kampen mellom Mourinho og Arbeloa denne uken...

Parene i Champions League-playoff-kampene:



Benfica mot Real Madrid



Bodø/Glimt mot Inter



Monaco mot Paris



Qarabağ mot Newcastle



Galatasaray mot Juventus



Club Brugge vs Atlético de Madrid



Borussia Dortmund mot Atalanta



Olympiakos mot Leverkusen



Potensielle åttondelsfinalekonkurrenter for playoff-lagene:

Oppgjøret er også forhåndsdefinert :



Vinneren av Monaco/Paris kan møte Barcelona eller Chelsea



Vinneren av Qarabg/Newcastle kan møte Barcelona eller Chelsea



Vinneren av Galatasaray/Juventus kan møte Liverpool eller Tottenham



Vinneren av Club Brugge/Atleti kan møte Liverpool eller Tottenham



Vinneren av Madrid/Benfica kan møte Sporting eller Manchester City



Vinneren av Bodo/Glimt/Inter kan møte Sporting eller Manchester City



Vinneren av Dortmund/Atalanta kan møte Arsenal eller Bayern



Vinneren av Olympiakos/Leverkusen kan møte Arsenal eller Bayern



Etter denne fasen vil det bli foretatt en ny trekning 27. februar, og åttendedelsfinalene følger mellom 10.-11. mars og 17.-18. mars.