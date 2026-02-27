UEFA Champions League-trekningen: Duellene i åttedelsfinalene er offentliggjort

HQ

Trekningen av åttedelsfinalene i Champions League fant sted fredag formiddag i Nyon, Sveits, i en direktesendt begivenhet som gikk kort og kontant.

Vi vet endelig hvem som blir rivalene i åttedelsfinalene i Champions League, som spilles 10.-11. mars og 17.-18. mars, og vi vet også hvem som er med helt frem til finalen, noe som betyr at vi kan forutsi hvilken potensiell rival hvert lag kan møte på veien til finalen.

Som du kanskje vet, hadde hvert lag bare to valg, bestemt av deres posisjon i ligafasen. Noen var heldigere enn andre...

Angelin Anak / Shutterstock

Loddtrekning til åttedelsfinalene i Champions League

Etter en kort forklaring på hvordan trekningen fungerer, ble Ivan Rakitić, som vant Champions League med Barcelona i 2015, invitert til å ta ballene. Dette er duellene (det førstnevnte laget spiller returoppgjøret borte, mens City, Bayern, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Sporting og Barcelona spiller returoppgjøret hjemme).

Sølvstien



Real Madrid mot Manchester City



Atalanta mot Bayern München



Galatasaray mot Liverpool



Paris Saint-Germain mot Chelsea



Madrid/City møter Atalanta/Bayern i kvartfinalen; og møter vinneren av PSG/Chelsea mot Galatasaray/Liverpool.

Blå sti



Atlético Madrid mot Tottenham



Newcastle mot FC Barcelona



Bayer Leverkusen mot Arsenal



Bodo/Glimt mot Sporting Lisboa



Newcastle/Barça møter Atleti/Tottenham i kvartfinalen; og møter vinneren av Bodo/Glimt/Sporting mot Leverkusen/Arsenal.

Hva synes du om åttendedelsfinalene i Champions League?