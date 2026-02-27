UEFA Champions League-trekningen: Duellene i åttedelsfinalene er offentliggjort
Her er duellene i åttendedelsfinalene i Champions League-trekningen i mars.
Trekningen av åttedelsfinalene i Champions League fant sted fredag formiddag i Nyon, Sveits, i en direktesendt begivenhet som gikk kort og kontant.
Vi vet endelig hvem som blir rivalene i åttedelsfinalene i Champions League, som spilles 10.-11. mars og 17.-18. mars, og vi vet også hvem som er med helt frem til finalen, noe som betyr at vi kan forutsi hvilken potensiell rival hvert lag kan møte på veien til finalen.
Som du kanskje vet, hadde hvert lag bare to valg, bestemt av deres posisjon i ligafasen. Noen var heldigere enn andre...
Loddtrekning til åttedelsfinalene i Champions League
Etter en kort forklaring på hvordan trekningen fungerer, ble Ivan Rakitić, som vant Champions League med Barcelona i 2015, invitert til å ta ballene. Dette er duellene (det førstnevnte laget spiller returoppgjøret borte, mens City, Bayern, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Sporting og Barcelona spiller returoppgjøret hjemme).
Sølvstien
- Real Madrid mot Manchester City
- Atalanta mot Bayern München
- Galatasaray mot Liverpool
- Paris Saint-Germain mot Chelsea
Madrid/City møter Atalanta/Bayern i kvartfinalen; og møter vinneren av PSG/Chelsea mot Galatasaray/Liverpool.
Blå sti
- Atlético Madrid mot Tottenham
- Newcastle mot FC Barcelona
- Bayer Leverkusen mot Arsenal
- Bodo/Glimt mot Sporting Lisboa
Newcastle/Barça møter Atleti/Tottenham i kvartfinalen; og møter vinneren av Bodo/Glimt/Sporting mot Leverkusen/Arsenal.
Hva synes du om åttendedelsfinalene i Champions League?