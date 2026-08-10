UEFA, CONCACAF og AFC går sammen mot FIFA; CONMEBOL og CAF stiller seg på Infantinos side

HQ

UEFA (Europa), AFC (Asia) og CONCACAF (Nord- og Mellom-Amerika) går sammen for å kreve ansvarlighet fra FIFA og en uavhengig granskning av det mislykkede FIFA Forward Enterprise-initiativet, der FIFA foreslo å selge minoritetsandeler i verdensmesterskapet til private investorer.

FIFA erkjenner at det ble begått feil i prosessen, men erkjente ikke at selve forslaget var grunnleggende feil», heter det i en felles uttalelse underskrevet av presidentene og generalsekretærene i de tre konføderasjonene. «De behandler dette som en kommunikasjonssvikt, mens det fotballverdenen var vitne til, var en feilvurdering. Et forslag som ble fremmet på svært kort tid, uten meningsfull høring, og presset frem mot en frist før medlemsforbundene kunne gjennomgå vilkårene ordentlig, er ikke et resultat av en forglemmelse – det er resultatet av en planlegging med hensikt å begrense granskningen.»

UEFA, AFC og CONCACAF kritiserte at FIFA selv lanserte en rapport om disse hendelsene, og hevdet at dette burde vært utført av en fullstendig uavhengig tredjepart. De kritiserte også at brevet med unnskyldning for feilene ble sendt fra et møte i Rabat i Marokko, hvor ingen andre medlemmer av FIFA-rådet eller medlemsforbund var invitert. «Det hersker stillhet der det burde være ansvarlighet, og avstand der det burde være åpenhet».

Uttalelsen fra mandag er et svar på en uttalelse fra FIFA lørdag, der de sa at det foregår «en samordnet og vedvarende innsats fra enkelte for å undergrave FIFA og dens president» (Gianni Infantino) og hevdet at feilinformasjon har blitt brukt til å angripe Infantino. FIFA har CONMEBOL (Sør-Amerika) og CAF (Afrika) på sin side, og det ser ut til at splittelsen vil øke i de kommende månedene frem til neste valg i FIFA-rådet i mars 2027, hvor Infantino forventer å bli gjenvalgt, med mindre UEFA, CONCACAF og AFC blir enige om å samle seg bak en annen kandidat... som Nasser al-Khelaifi.