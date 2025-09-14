UEFA Conference League fullstendig kampprogram fra september til desember 2025, hele ligafasen
Alle kamper fra Conference League fra ligafasen, med start 24. september 2025.
UEFAs klubbkonkurranser for menn finner du her. Den første uken i oktober starter ligafasene i Europa League og Conference League, to uker etter starten av Champions League og en uke etter Europa League. Conference Leagues ligafase, den tredje nivået av klubbturneringer for menn, varer frem til desember 2025.
Etter at kampene ble avgjort ved loddtrekning (betinget av UEFA-rankingen, slik at hvert lag møter noen av de beste og noen av de dårligst rangerte lagene i turneringen), er dette kalenderen for Conference League-kampene. Hver klubb vil møte seks forskjellige motstandere, tre hjemmekamper og tre bortekamper, aldri mot lag fra samme land.
Som alltid spilles UEFA Conference League-kampene på torsdager. Tidene som vises er CEST (en time tidligere i Storbritannia).
UEFA Conference League 2025/26 - kampprogram for ligafasen
Kampdag 1: Torsdag 2. oktober
- Dynamo Kiev mot Crystal Palace (18:45)
- Lausanne-Sport mot Breidablik (18:45)
- Noah mot Rijeka (18:45)
- Zrinjski vs Lincoln Red Imps (18:45)
- Jagiellonia Białystok mot Hamrun Spartans (18:45)
- Lech Poznań vs SK Rapid (18:45)
- KuPS Kuopio mot Drita (18:45)
- Omonoia vs Mainz (18:45)
- Rayo Vallecano mot Shkëndija (18:45)
- Aberdeen mot Shakhtar Donetsk (18:45)
- Sparta Praha mot Shamrock Rovers (21:00)
- Fiorentina mot Sigma Olomouc (21:00)
- AEK Larnaca mot AZ Alkmaar (21:00)
- Legia Warszawa mot Samsunspor (21:00)
- Celje mot AEK Athen (21:00)
- Raków vs Universitatea Craiova (21:00)
- Shelbourne mot Häcken (21:00)
- Slovan Bratislava mot Strasbourg (21:00)
Kampdag 2: Torsdag 23. oktober
- AEK Athen mot Aberdeen (18:45)
- Häcken mot Rayo Vallecano (18:45)
- Breidablik mot KuPS Kuopio (18:45)
- Shakhtar Donetsk mot Legia Warszawa (18:45)
- Drita mot Omonoia (18:45)
- Rijeka mot Sparta Praha (18:45)
- Shkëndija mot Shelbourne (18:45)
- Strasbourg vs Jagiellonia Białystok (18:45)
- SK Rapid mot Fiorentina (18:45)
- Mainz mot Zrinjski (21:00)
- AZ Alkmaar mot Slovan Bratislava (21:00)
- Crystal Palace mot AEK Larnaca (21:00)
- Hamrun Spartans mot Lausanne-Sport (21:00)
- Lincoln Red Imps mot Lech Poznań (21:00)
- Samsunspor mot Dynamo Kiev (21:00)
- Shamrock Rovers mot Celje (21:00)
- Sigma Olomouc mot Raków (21:00)
- Universitatea Craiova mot Noah (21:00)
Kampdag 3: Torsdag 6. november
- Mainz mot Fiorentina (18:45)
- Sparta Praha mot Raków (18:45)
- AEK Athen mot Shamrock Rovers (18:45)
- AEK Larnaca mot Aberdeen (18:45)
- Shakhtar Donetsk mot Breidablik (18:45)
- Noah mot Sigma Olomouc (18:45)
- KuPS Kuopio mot Slovan Bratislava (18:45)
- Celje mot Legia Warszawa (18:45)
- Samsunspor mot Hamrun Spartans (18:45)
- Häcken mot Strasbourg (21:00)
- Crystal Palace mot AZ Alkmaar (21:00)
- Lausanne-Sport mot Omonoia (21:00)
- Dynamo Kiev mot Zrinjski (21:00)
- Shkëndija mot Jagiellonia Białystok (21:00)
- Lincoln Red Imps mot Rijeka (21:00)
- Rayo Vallecano mot Lech Poznań (21:00)
- Shelbourne vs Drita (21:00)
- SK Rapid mot Universitatea Craiova (21:00)
Kampdag 4: Torsdag 27. november
- AZ Alkmaar mot Shelbourne (18:45)
- Hamrun Spartans mot Lincoln Red Imps (18:45)
- Zrinjski mot Häcken (18:45)
- Lech Poznań mot Lausanne-Sport (18:45)
- Omonoia mot Dynamo Kiev (18:45)
- Raków vs SK Rapid (18:45)
- Sigma Olomouc mot Celje (18:45)
- Universitatea Craiova mot Mainz (18:45)
- Slovan Bratislava mot Rayo Vallecano (18:45)
- Aberdeen mot Noah (21:00)
- Fiorentina mot AEK Athen (21:00)
- Breidablik mot Samsunspor (21:00)
- Drita mot Shkëndija (21:00)
- Rijeka mot AEK Larnaca (21:00)
- Jagiellonia Białystok mot KuPS Kuopio (21:00)
- Legia Warszawa mot Sparta Praha (21:00)
- Strasbourg mot Crystal Palace (21:00)
- Shamrock Rovers mot Shakhtar Donetsk (21:00)
Kampdag 5: Torsdag 11. desember
- Fiorentina mot Dynamo Kiev (18:45)
- Häcken mot AEK Larnaca (18:45)
- Breidablik mot Shamrock Rovers (18:45)
- Drita mot AZ Alkmaar (18:45)
- Noah mot Legia Warszawa (18:45)
- Jagiellonia Białystok mot Rayo Vallecano (18:45)
- Shkëndija mot Slovan Bratislava (18:45)
- Samsunspor vs AEK Athen (18:45)
- Universitatea Craiova mot Sparta Praha (18:45)
- Aberdeen mot Strasbourg (21:00)
- Hamrun Spartans mot Shakhtar Donetsk (21:00)
- Rijeka mot Celje (21:00)
- Lech Poznań mot Mainz (21:00)
- KuPS Kuopio mot Lausanne-Sport (21:00)
- Lincoln Red Imps mot Sigma Olomouc (21:00)
- Raków mot Zrinjski (21:00)
- Shelbourne mot Crystal Palace (21:00)
- SK Rapid mot Omonoia (21:00)
Kampdag 6: Torsdag 18. desember
Alle kampene i Conference League spilles på samme tid, 21:00 CET, 20:00 GMT, for å sikre at ingen lag får urettferdige fordeler på grunn av andre resultater.
- Mainz mot Samsunspor
- Sparta Praha mot Aberdeen
- AEK Athen mot Universitatea Craiova
- AEK Larnaca vs Shkëndija
- AZ Alkmaar vs Jagiellonia Białystok
- Crystal Palace vs KuPS Kuopio
- Shakhtar Donetsk vs Rijeka
- Dynamo Kiev vs Noah
- Lausanne-Sport vs Fiorentina
- Zrinjski vs SK Rapid
- Legia Warszawa vs Lincoln Red Imps
- Celje mot Shelbourne
- Omonoia vs Raków
- Strasbourg vs Breidablik
- Rayo Vallecano mot Drita
- Shamrock Rovers - Hamrun Spartans
- Sigma Olomouc vs Lech Poznań
- Slovan Bratislava vs Häcken