UEFA Conference League: resultater fra siste kampdag og lagene som er kvalifisert til åttedelsfinaler og sluttspill

HQ

UEFA Conference League er avsluttet for i år, og det betyr at vi nå vet hvilke lag som er kvalifisert direkte til åttedelsfinalene, hvilke lag som skal spille playoff, og hvilke som har blitt eliminert, etter den felles kampdagen, der alle kampene startet samtidig på torsdag, med disse resultatene :



Mainz 2-0 Samsunspor



Sparta Praha 3-0 Aberdeen



AEK Athen 3-2 Universitatea Craiova



AEK Larnaca 1-0 Shkëndija



AZ Alkmaar 0-0 Jagiellonia Białystok



Crystal Palace 2-2 KuPS Kuopio



Sjakhtar Donetsk 0-0 Rijeka



Dynamo Kiev 2-0 Noah



Lausanne-Sport 1-0 Fiorentina



Zrinjski 1-1 SK Rapid



Legia Warszawa 4-1 Lincoln Red Imps



Celje 0-0 Shelbourne



Omonoia 0-1 Raków



Strasbourg 3-1 Breidablik



Rayo Vallecano 3-0 Drita



Shamrock Rovers 3-1 Hamrun Spartans



Sigma Olomouc 1-2 Lech Poznań



Slovan Bratislava 1-0 Häcken



Etter at alle kampene er ferdigspilt torsdag, er dette de åtte beste lagene som kvalifiserer seg til åttedelsfinalene:



AEK Athen (GRE)



AEK Larnaca (CYP)



Mainz (GER)



Raków (POL)



Rayo Vallecano (ESP)



Sjakhtar Donetsk (UKR)



Sparta Praha (CZE)



Strasbourg (FRA)



Og dette er de 16 lagene som skal spille sluttspill i knockout-fasen :



AZ Alkmaar (NED)



Celje (SLO)



Crystal Palace (ENG)



Drita (KOS)



Fiorentina (ITA)



Jagiellonia (POL)



KuPS Kuopio (FIN)



Lausanne-Sport (SUI)



Lech Poznań (POL)



Noah (ARM)



Omonoia (CYP)



Rijeka (CRO)



Samsunspor (TUR)



Shkëndija (MKD)



Sigma Olomouc (CZE)



Zrinjski (ΒΙΗ)



UEFA Conference League-loddtrekning og datoer for de neste rundene i 2026

Husk at trekningen til utslagsfasen i playoff-rundene foretas fredag 16. januar 2026, og kampene spilles 19. februar 2026 og 26. februar.

Åttendedelsfinalene spilles 12. og 19. mars, kvartfinalene 9. og 16. april, semifinalene 30. april og 7. mai, og finalen spilles 27. mai i Leipzig. Hvem tror du vinner UEFA Conference League i år?