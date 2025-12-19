UEFA Conference League: resultater fra siste kampdag og lagene som er kvalifisert til åttedelsfinaler og sluttspill
Dette er de 24 lagene som går videre til neste runde av Conference League i 2026.
UEFA Conference League er avsluttet for i år, og det betyr at vi nå vet hvilke lag som er kvalifisert direkte til åttedelsfinalene, hvilke lag som skal spille playoff, og hvilke som har blitt eliminert, etter den felles kampdagen, der alle kampene startet samtidig på torsdag, med disse resultatene :
- Mainz 2-0 Samsunspor
- Sparta Praha 3-0 Aberdeen
- AEK Athen 3-2 Universitatea Craiova
- AEK Larnaca 1-0 Shkëndija
- AZ Alkmaar 0-0 Jagiellonia Białystok
- Crystal Palace 2-2 KuPS Kuopio
- Sjakhtar Donetsk 0-0 Rijeka
- Dynamo Kiev 2-0 Noah
- Lausanne-Sport 1-0 Fiorentina
- Zrinjski 1-1 SK Rapid
- Legia Warszawa 4-1 Lincoln Red Imps
- Celje 0-0 Shelbourne
- Omonoia 0-1 Raków
- Strasbourg 3-1 Breidablik
- Rayo Vallecano 3-0 Drita
- Shamrock Rovers 3-1 Hamrun Spartans
- Sigma Olomouc 1-2 Lech Poznań
- Slovan Bratislava 1-0 Häcken
Etter at alle kampene er ferdigspilt torsdag, er dette de åtte beste lagene som kvalifiserer seg til åttedelsfinalene:
- AEK Athen (GRE)
- AEK Larnaca (CYP)
- Mainz (GER)
- Raków (POL)
- Rayo Vallecano (ESP)
- Sjakhtar Donetsk (UKR)
- Sparta Praha (CZE)
- Strasbourg (FRA)
Og dette er de 16 lagene som skal spille sluttspill i knockout-fasen :
- AZ Alkmaar (NED)
- Celje (SLO)
- Crystal Palace (ENG)
- Drita (KOS)
- Fiorentina (ITA)
- Jagiellonia (POL)
- KuPS Kuopio (FIN)
- Lausanne-Sport (SUI)
- Lech Poznań (POL)
- Noah (ARM)
- Omonoia (CYP)
- Rijeka (CRO)
- Samsunspor (TUR)
- Shkëndija (MKD)
- Sigma Olomouc (CZE)
- Zrinjski (ΒΙΗ)
UEFA Conference League-loddtrekning og datoer for de neste rundene i 2026
Husk at trekningen til utslagsfasen i playoff-rundene foretas fredag 16. januar 2026, og kampene spilles 19. februar 2026 og 26. februar.
Åttendedelsfinalene spilles 12. og 19. mars, kvartfinalene 9. og 16. april, semifinalene 30. april og 7. mai, og finalen spilles 27. mai i Leipzig. Hvem tror du vinner UEFA Conference League i år?