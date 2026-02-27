UEFA Conference League-trekning LIVE: Duellene i åttedelsfinalene er offentliggjort

HQ

Etter trekningen av Champions League og Europa League, finner trekningen av åttedelsfinalene i Conference League sted fredag morgen i Nyon, Sveits, i en direktesending du kan følge på UEFAs nettsider, UEFAs offisielle app, samt dine vanlige lokale TV-kanaler for Champions League (Movistar i Spania, TNT Sports i Storbritannia...), med start kl. 14:00 CET, 13:00 GMT.

I dag er dagen da vi får vite hvem som blir motstandere i Conference Leagues åttedelsfinaler, som spilles 12. mars og 19. mars, samt hele gruppespillet helt frem til finalen, noe som betyr at vi kan forutsi hvilken potensiell rival hvert lag kan møte på veien til finalen.

Som du kanskje vet, har hvert lag bare to valg, bestemt av deres posisjon i ligafasen. Så det blir som å kaste mynt og kron. Dette er de potensielle duellene, og vi vil oppdatere dem når de kunngjøres live :

Conference League åttedelsfinaler



Rijeka mot Raków Częstochowa/Strasbourg



Fiorentina mot Raków Częstochowa/Strasbourg





Sigma Olomuc mot Larnaca/Mainz



Crystal Palace vs. Larnaca/Mainz





Lech Poznań vs. Rayo Vallecano/Shaktar Donetsk



Samsunspor vs. Rayo Vallecano/Shaktar Donetsk

