UEFA Conference League-trekning LIVE: Duellene i åttedelsfinalene er offentliggjort
Her er duellene til åttendedelsfinalene i Conference League og oppgjøret frem til finalen.
Etter trekningen av Champions League og Europa League, finner trekningen av åttedelsfinalene i Conference League sted fredag morgen i Nyon, Sveits, i en direktesending du kan følge på UEFAs nettsider, UEFAs offisielle app, samt dine vanlige lokale TV-kanaler for Champions League (Movistar i Spania, TNT Sports i Storbritannia...), med start kl. 14:00 CET, 13:00 GMT.
I dag er dagen da vi får vite hvem som blir motstandere i Conference Leagues åttedelsfinaler, som spilles 12. mars og 19. mars, samt hele gruppespillet helt frem til finalen, noe som betyr at vi kan forutsi hvilken potensiell rival hvert lag kan møte på veien til finalen.
Som du kanskje vet, har hvert lag bare to valg, bestemt av deres posisjon i ligafasen. Så det blir som å kaste mynt og kron. Dette er de potensielle duellene, og vi vil oppdatere dem når de kunngjøres live :
Conference League åttedelsfinaler
- Rijeka mot Raków Częstochowa/Strasbourg
- Fiorentina mot Raków Częstochowa/Strasbourg
- Sigma Olomuc mot Larnaca/Mainz
- Crystal Palace vs. Larnaca/Mainz
- Lech Poznań vs. Rayo Vallecano/Shaktar Donetsk
- Samsunspor vs. Rayo Vallecano/Shaktar Donetsk
- Celje mot Sparta Praha/Athen
- AZ Alkmaar mot Sparta Praha/Athen