UEFA Conference Leagues åttendedelsfinaler og bekreftede kvartfinaler

UEFA Conference League åttendedelsfinalene ble avsluttet torsdag, og vi kjenner de åtte siste lagene i turneringen, ett fra hvert land: England, Italia, Spania, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ukraina og Nederland.

Shakhtar, Alkmaar, Crystal Palace, Fiorentina, Rayo Vallecano, AEK Athen, Mainz og Strasbourg går videre til neste runde. Alkmaar fikk det beste resultatet, 6-1 sammenlagt, mens resten bare vant med to mål, noe som bør gi spennende kamper i neste runde.

Her er resultatene fra Conference League-kampene torsdag 19. mars:

Resultater fra åttendedelsfinalene i Conference League:



AEK Athen mot Celje: 0-2 (4-2 sammenlagt)



AEK Larnaca mot Crystal Palace: 1-2 (1-2 sammenlagt)



Mainz mot Sigma Olomouc: 2-0 (2-0 sammenlagt)



Raków mot Fiorentina: 1-2 (2-4 sammenlagt)



Rayo Vallecano mot Samsunspor: 0-1 (3-2 sammenlagt)



Shakhtar mot Lech Poznań: 1-2 (4-3 sammenlagt)



Sparta Praha mot AZ Alkmaar: 0-4 (1-6 sammenlagt)



Strasbourg mot Rijeka: 1-1 (3-2 sammenlagt)



Oppgjørene i kvartfinalene er også avgjort:



Sjakhtar Donetsk - AZ Alkmaar



Crystal Palace - Fiorentina





Rayo Vallecano - AEK Atenas



Mainz - Strasbourg



Hvem tror du vinner Conference League? Kvartfinalene spilles 9. og 16. april.