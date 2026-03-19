UEFA Conference Leagues åttendedelsfinaler og bekreftede kvartfinaler
Ett lag fra hvert land, i svært tette kamper med få mål.
UEFA Conference League åttendedelsfinalene ble avsluttet torsdag, og vi kjenner de åtte siste lagene i turneringen, ett fra hvert land: England, Italia, Spania, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ukraina og Nederland.
Shakhtar, Alkmaar, Crystal Palace, Fiorentina, Rayo Vallecano, AEK Athen, Mainz og Strasbourg går videre til neste runde. Alkmaar fikk det beste resultatet, 6-1 sammenlagt, mens resten bare vant med to mål, noe som bør gi spennende kamper i neste runde.
Her er resultatene fra Conference League-kampene torsdag 19. mars:
- AEK Athen mot Celje: 0-2 (4-2 sammenlagt)
- AEK Larnaca mot Crystal Palace: 1-2 (1-2 sammenlagt)
- Mainz mot Sigma Olomouc: 2-0 (2-0 sammenlagt)
- Raków mot Fiorentina: 1-2 (2-4 sammenlagt)
- Rayo Vallecano mot Samsunspor: 0-1 (3-2 sammenlagt)
- Shakhtar mot Lech Poznań: 1-2 (4-3 sammenlagt)
- Sparta Praha mot AZ Alkmaar: 0-4 (1-6 sammenlagt)
- Strasbourg mot Rijeka: 1-1 (3-2 sammenlagt)
Oppgjørene i kvartfinalene er også avgjort:
- Sjakhtar Donetsk - AZ Alkmaar
- Crystal Palace - Fiorentina
- Rayo Vallecano - AEK Atenas
- Mainz - Strasbourg
Hvem tror du vinner Conference League? Kvartfinalene spilles 9. og 16. april.