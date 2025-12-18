UEFA Conference Leagues ligafase avsluttes i kveld: Alle kampene og hvem som kan kvalifisere seg
Kampdag 6 av 6 finner sted torsdag 18. desember.
De europeiske turneringene avsluttes denne uken med den siste runden i UEFA Conference League, den tredje nivået i den europeiske klubbturneringen, som avslutter ligafasen i dag, torsdag 18. desember. I dag får vi vite hvordan de åtte beste lagene i ligaen er rangert, og lagene på plassene 9-24 går videre til åttedelsfinalene, mens lagene på plassene 9-24 går videre til et utslagsspill.
Så langt har ni lag bekreftet sin plass i neste runde, men ingen vet med sikkerhet om de kvalifiserer seg blant de 8 beste. Disse er :
- Strasbourg
- Shaktar Donetsk
- Rakow Czestochowa
- AEK Athen
- Samsunspor
- Sparta Praha
- Rayo Vallecano
- Mainz 05
I mellomtiden har følgende lag allerede blitt eliminert, og kan ikke lenger fullføre blant de 24 beste :
- Dynamo Kiev
- Hacken, Legi
- Warszawa
- Slovan Bratislava
- Hamrun Spartans
- Aberdeen
- Shelbourne
- Shamrock Rovers
- Rapid Wien
Alle kampene starter samtidig i kveld, ettersom resultatet i den ene kampen kan få konsekvenser for den andre:
Torsdag 18. desember 2025: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Mainz mot Samsunspor
- Sparta Praha mot Aberdeen
- AEK Athen mot Universitatea Craiova
- AEK Larnaca vs Shkëndija
- AZ Alkmaar vs Jagiellonia Białystok
- Crystal Palace vs KuPS Kuopio
- Shakhtar Donetsk vs Rijeka
- Dynamo Kiev vs Noah
- Lausanne-Sport vs Fiorentina
- Zrinjski vs SK Rapid
- Legia Warszawa vs Lincoln Red Imps
- Celje mot Shelbourne
- Omonoia vs Raków
- Strasbourg vs Breidablik
- Rayo Vallecano vs Drita
- Shamrock Rovers - Hamrun Spartans
- Sigma Olomouc vs Lech Poznań
- Slovan Bratislava vs Häcken
