UEFA Conference Leagues ligafase avsluttes i kveld: Alle kampene og hvem som kan kvalifisere seg

De europeiske turneringene avsluttes denne uken med den siste runden i UEFA Conference League, den tredje nivået i den europeiske klubbturneringen, som avslutter ligafasen i dag, torsdag 18. desember. I dag får vi vite hvordan de åtte beste lagene i ligaen er rangert, og lagene på plassene 9-24 går videre til åttedelsfinalene, mens lagene på plassene 9-24 går videre til et utslagsspill.

Så langt har ni lag bekreftet sin plass i neste runde, men ingen vet med sikkerhet om de kvalifiserer seg blant de 8 beste. Disse er :



Strasbourg



Shaktar Donetsk



Rakow Czestochowa



AEK Athen



Samsunspor



Sparta Praha



Rayo Vallecano



Mainz 05



I mellomtiden har følgende lag allerede blitt eliminert, og kan ikke lenger fullføre blant de 24 beste :



Dynamo Kiev



Hacken, Legi



Warszawa



Slovan Bratislava



Hamrun Spartans



Aberdeen



Shelbourne



Shamrock Rovers



Rapid Wien



Alle kampene starter samtidig i kveld, ettersom resultatet i den ene kampen kan få konsekvenser for den andre:

Torsdag 18. desember 2025: 21:00 CET, 20:00 GMT



Mainz mot Samsunspor



Sparta Praha mot Aberdeen



AEK Athen mot Universitatea Craiova



AEK Larnaca vs Shkëndija



AZ Alkmaar vs Jagiellonia Białystok



Crystal Palace vs KuPS Kuopio



Shakhtar Donetsk vs Rijeka



Dynamo Kiev vs Noah



Lausanne-Sport vs Fiorentina



Zrinjski vs SK Rapid



Legia Warszawa vs Lincoln Red Imps



Celje mot Shelbourne



Omonoia vs Raków



Strasbourg vs Breidablik



Rayo Vallecano vs Drita



Shamrock Rovers - Hamrun Spartans



Sigma Olomouc vs Lech Poznań



Slovan Bratislava vs Häcken



