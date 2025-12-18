Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

UEFA Conference Leagues ligafase avsluttes i kveld: Alle kampene og hvem som kan kvalifisere seg

Kampdag 6 av 6 finner sted torsdag 18. desember.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

De europeiske turneringene avsluttes denne uken med den siste runden i UEFA Conference League, den tredje nivået i den europeiske klubbturneringen, som avslutter ligafasen i dag, torsdag 18. desember. I dag får vi vite hvordan de åtte beste lagene i ligaen er rangert, og lagene på plassene 9-24 går videre til åttedelsfinalene, mens lagene på plassene 9-24 går videre til et utslagsspill.

Så langt har ni lag bekreftet sin plass i neste runde, men ingen vet med sikkerhet om de kvalifiserer seg blant de 8 beste. Disse er :


  • Strasbourg

  • Shaktar Donetsk

  • Rakow Czestochowa

  • AEK Athen

  • Samsunspor

  • Sparta Praha

  • Rayo Vallecano

  • Mainz 05

I mellomtiden har følgende lag allerede blitt eliminert, og kan ikke lenger fullføre blant de 24 beste :


  • Dynamo Kiev

  • Hacken, Legi

  • Warszawa

  • Slovan Bratislava

  • Hamrun Spartans

  • Aberdeen

  • Shelbourne

  • Shamrock Rovers

  • Rapid Wien

Alle kampene starter samtidig i kveld, ettersom resultatet i den ene kampen kan få konsekvenser for den andre:

Torsdag 18. desember 2025: 21:00 CET, 20:00 GMT


  • Mainz mot Samsunspor

  • Sparta Praha mot Aberdeen

  • AEK Athen mot Universitatea Craiova

  • AEK Larnaca vs Shkëndija

  • AZ Alkmaar vs Jagiellonia Białystok

  • Crystal Palace vs KuPS Kuopio

  • Shakhtar Donetsk vs Rijeka

  • Dynamo Kiev vs Noah

  • Lausanne-Sport vs Fiorentina

  • Zrinjski vs SK Rapid

  • Legia Warszawa vs Lincoln Red Imps

  • Celje mot Shelbourne

  • Omonoia vs Raków

  • Strasbourg vs Breidablik

  • Rayo Vallecano vs Drita

  • Shamrock Rovers - Hamrun Spartans

  • Sigma Olomouc vs Lech Poznań

  • Slovan Bratislava vs Häcken

Følger du noen lag fra UEFA Conference League denne sesongen?

UEFA Conference Leagues ligafase avsluttes i kveld: Alle kampene og hvem som kan kvalifisere seg
Mircea Moira / Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

SportfotballConference League


Loading next content