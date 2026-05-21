UEFA endrer formatet på Nations League, som ligner på Champions League eller Europa League

UEFA har kunngjort en fullstendig omlegging av UEFA Nations League for menn som vil starte etter UEFA Euro 2028, med et nytt system som ligner på overgangen mellom gruppespillet i Champions League, Europa League og Conference League til den nye ligafasen, der lagene bare spiller mot hverandre én gang, enten hjemme eller borte, med unntak av ett lag.

Kort sagt, i stedet for fire ligaer, tre med fire grupper med fire lag (liga A, B, C) og en annen med to mindre grupper med tre lag (liga D), vil Nations League ha tre ligaer, A, B, C, som hver består av tre grupper med seks lag hver, altså 18 lag i hver liga.

Hvert av lagene i hver gruppe skal spille seks kamper totalt mot fem forskjellige motstandere, to lag per gruppe, hjemme eller borte, med unntak av motstanderen i samme gruppe, som de bare skal møte to ganger, hjemme og borte. Hvis det er 55 lag som deltar, vil en av gruppene fra liga C ha sju lag og starte ett vindu tidligere.

Som for klubbturneringene vil kvartfinalene, Final Four og sluttspillet om opprykk/nedrykk forbli uendret, men de europeiske kvalifiseringskampene (som arrangeres vekselvis mellom Nations League-år og VM-/EM-år) vil også bli endret, med en League 1 med 36 lag fra Nations League - Liga A og B, og en League 2 med de resterende 18 eller 19 lagene fra UNL.

Hvorfor dette? "De nye formatene vil forbedre konkurransebalansen, redusere antall døde kamper, tilby en mer tiltalende og dynamisk konkurranse for fansen, samtidig som de sikrer en rettferdig kvalifiseringssjanse for alle lag og uten å legge til noen ekstra datoer i den internasjonale kalenderen", sier UEFA-president Aleksander Ceferin.

UEFA Nations League 2026/27 vil fortsette med det nåværende formatet, med ligafasen mellom september og november 2026, og sluttspill og finaler mellom mars og juni 2027.