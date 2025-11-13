UEFA Euro 2028-arenaer og detaljer bekreftet i England, Wales, Skottland og Irland

HQ

UEFA Euro 2028-arrangørene kunngjorde denne uken at det kommende europamesterskapet starter i Cardiff og at finalen spilles på Wembley Stadium. Storbritannia og Irland står som arrangører, og følger dermed trenden med at flere land er vertskap for de store fotballarrangementene.

Det blir kamper i England, Skottland, Wales og Irland. Alle stadioner er kunngjort:



Cardiff: National Stadium of Wales



Dublin: Dublin Arena Dublin Arena



Glasgow: Hampden Park



Newcastle: St: St James' Park



Manchester: Manchester City Stadium Manchester City Stadium



Liverpool: Everton Stadium Everton Stadium



Birmingham: Birmingham Villa Park



London: Tottenham Hotspur Stadium Tottenham Hotspur Stadium



London: Wembley Stadium Wembley Stadium



Cardiff vil ha åpningskampen, for den første gruppespillkampen, med avspark fredag 9. juni 2028. Alle de åtte stadionene bortsett fra Wembley vil være vertskap for åttendedelsfinalene, og kvartfinalene vil bli spilt i Cardiff, Dublin, Glasgow og Wembley. For å sikre sportslig rettferdighet og likebehandling vil åttendedelsfinalene bli spilt på et annet sted, opplyser UEFA.

Når det gjelder turneringen, må du ikke forvente endringer som i neste VM 2026 (med flere deltakende lag). UEFA Euro 2028 vil ha de vanlige 24 lagene i gruppespillet og en forhåndsbestemt vei til finalen. Hvis de kvalifiserer seg, vil de fem fotballlagene fra vertslandene være sikret å spille gruppespillkampene på "hjemmebane": England vil spille i Manchester eller London, Irland i Dublin, Skottland i Glasgow, Wales i Cardiff... og Nord-Irland i England (London eller Birmingham).

Gleder du deg til UEFA Euro 2028?