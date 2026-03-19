UEFA Europa League åttedelsfinaleresultater og bekreftede kvartfinaler

UEFA Europa League har avsluttet åttendedelsfinalene på torsdag, med Roma og Bologna som den eneste som gikk til ekstraomganger, og den italienske duellen som endte på overtid med seier for Bologna takket være et mål av Nicoló Cambiaghi, i kampen med flere mål på Europa League-kvelden.

Til slutt kvalifiserte to spanske lag (Betis og Celta), to portugisiske lag (Braga og Porto), to engelske lag (Nottingham Forest og Aston Villa), ett tysk (Freiburg) og ett italiensk (Bologna) seg til neste runde den 9. og 16. april.

Resultater fra åttendedelsfinalene i Europa League:



Braga - Ferencváros: 4-0 (4-2 sammenlagt)



Freiburg - Genk: 5-1 (5-2 sammenlagt)



Lyon - Celta: 0-2 (1-3 sammenlagt)



Midtjylland - Nottingham Forest: 1-2 (0-3 straffer) (2-2 sammenlagt)



Aston Villa - Lille: 2-0 (3-0 sammenlagt)



Porto - Stuttgart: 2-0 (4-1 sammenlagt)



Real Betis - Panathinaikos: 4-0 (4-1 sammenlagt)



Roma - Bologna: 3-4 (4-5 sammenlagt)



Oppgjørene i kvartfinalene er også avgjort:



Braga mot Real Betis



Freiburg mot Celta Vigo





Porto mot Nottingham Forest



Bologna mot Aston Villa



Dette betyr at Betis og Celta, hvis de vinner sine neste kamper, vil møte hverandre i en ren spansk semifinale... med en finale i tankene der de engelske lagene Nottingham Forest og spesielt Aston Villa regnes som de store favorittene.

Kvartfinalene i Europa League spilles 9.-16. april. Hvem tror du vinner Europa League i år?