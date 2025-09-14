UEFA Europa League - fullstendig kampprogram fra september til januar 2026

HQ

UEFA-konkurransene starter endelig etter landslagspausen. Den tredje uken i september starter ligafasene i Champions League, Europa League og Conference League, og for de to førstnevnte varer de helt frem til januar 2026.

Etter at kampene ble avgjort ved loddtrekning (selv om den ble styrt av UEFA-rankingen, slik at hvert lag møter noen av de beste og noen av de dårligst rangerte lagene i turneringen), er dette kalenderen for Europa League, den nest øverste turneringen. Hver klubb vil møte åtte forskjellige motstandere, fire kamper hjemme, fire borte, aldri mot lag fra samme land.

Som alltid spilles kampene i UEFA Europa League på torsdager, med unntak av den første kampdagen, og noen kamper spilles også på onsdager.

UEFA Europa League 2025/26 - kampprogram for ligafasen

Tidene som vises er CEST (en time tidligere i Storbritannia).

Kampdag 1

Onsdag 24. september



Midtjylland mot Sturm Graz (18:45)



PAOK mot Maccabi Tel Aviv (18:45)



Crvena Zvezda mot Celtic (21:00)



GNK Dinamo mot Fenerbahçe (21:00)



Malmö mot Ludogorets (21:00)



Nice mot Roma (21:00)



Real Betis mot Nottingham Forest (21:00)



Braga mot Feyenoord (21:00)



Freiburg mot Basel (21:00)



Torsdag 25. september



Go Ahead Eagles mot FCSB (18:45)



Lille mot Brann (18:45)



Aston Villa mot Bologna (21:00)



Young Boys mot Panathinaikos (21:00)



Salzburg mot Porto (21:00)



Utrecht mot Lyon (21:00)



Ferencváros mot Viktoria Plzeň (21:00)



Rangers mot Genk (21:00)



Stuttgart mot Celta (21:00)



Kampdag 2: Torsdag 2. oktober



Roma mot Lille (18:45)



Bologna mot Freiburg (18:45)



Celtic mot Braga (18:45)



Viktoria Plzeň mot Malmö (18:45)



Fenerbahçe mot Nice (18:45)



FCSB mot Young Boys (18:45)



Panathinaikos mot Go Ahead Eagles (18:45)



Ludogorets mot Real Betis (18:45)



Brann mot Utrecht (18:45)



Basel mot Stuttgart (21:00)



Porto mot Crvena Zvezda (21:00)



Feyenoord mot Aston Villa (21:00)



Genk mot Ferencváros (21:00)



Maccabi Tel Aviv mot GNK Dinamo (21:00)



Nottingham Forest mot Midtjylland (21:00)



Lyon mot Salzburg (21:00)



Celta mot PAOK (21:00)



Sturm Graz mot Rangers (21:00)



Kampdag 3: Torsdag 23. oktober



Salzburg mot Ferencváros (18:45)



Fenerbahçe mot Stuttgart (18:45)



Feyenoord mot Panathinaikos (18:45)



FCSB mot Bologna (18:45)



Go Ahead Eagles mot Aston Villa (18:45)



Genk mot Real Betis (18:45)



Lyon mot Basel (18:45)



Braga mot Crvena Zvezda (18:45)



Brann vs Rangers (18:45)



Roma mot Viktoria Plzeň (21:00)



Young Boys mot Ludogorets (21:00)



Celtic mot Sturm Graz (21:00)



Lille mot PAOK (21:00)



Maccabi Tel Aviv mot Midtjylland (21:00)



Malmö mot GNK Dinamo (21:00)



Nottingham Forest mot Porto (21:00)



Celta mot Nice (21:00)



Freiburg mot Utrecht (21:00)



Kampdag 4: Torsdag 6. november



Salzburg mot Go Ahead Eagles (18:45)



Basel mot FCSB (18:45)



Midtjylland mot Celtic (18:45)



Utrecht mot Porto (18:45)



Crvena Zvezda mot Lille (18:45)



GNK Dinamo mot Celta (18:45)



Malmö mot Panathinaikos (18:45)



Nice mot Freiburg (18:45)



Sturm Graz mot Nottingham Forest (18:45)



Aston Villa mot Maccabi Tel Aviv (21:00)



Bologna mot Brann (21:00)



Viktoria Plzeň mot Fenerbahçe (21:00)



Ferencváros mot Ludogorets (21:00)



PAOK mot Young Boys (21:00)



Rangers mot Roma (21:00)



Real Betis mot Lyon (21:00)



Braga mot Genk (21:00)



Stuttgart mot Feyenoord (21:00)



Kampdag 5: Torsdag 27. november



Roma mot Midtjylland (18:45)



Aston Villa mot Young Boys (18:45)



Porto mot Nice (18:45)



Viktoria Plzeň mot Freiburg (18:45)



Fenerbahçe mot Ferencváros (18:45)



Feyenoord mot Celtic (18:45)



Lille mot GNK Dinamo (18:45)



PAOK mot Brann (18:45)



Ludogorets mot Celta (18:45)



Bologna mot Salzburg (21:00)



Crvena Zvezda mot FCSB (21:00)



Go Ahead Eagles mot Stuttgart (21:00)



Genk mot Basel (21:00)



Maccabi Tel Aviv mot Lyon (21:00)



Nottingham Forest mot Malmö (21:00)



Panathinaikos mot Sturm Graz (21:00)



Rangers mot Braga (21:00)



Real Betis mot Utrecht (21:00)



Kampdag 6: Torsdag 11. desember



Young Boys mot Lille (18:45)



Midtjylland mot Genk (18:45)



Utrecht mot Nottingham Forest (18:45)



Ferencváros mot Rangers (18:45)



GNK Dinamo mot Real Betis (18:45)



Nice mot Braga (18:45)



Ludogorets mot PAOK (18:45)



Sturm Graz mot Crvena Zvezda (18:45)



Stuttgart mot Maccabi Tel Aviv (18:45)



Celtic mot Roma (21:00)



Porto mot Malmö (21:00)



Basel mot Aston Villa (21:00)



FCSB mot Feyenoord (21:00)



Lyon mot Go Ahead Eagles (21:00)



Panathinaikos mot Viktoria Plzeň (21:00)



Celta mot Bologna (21:00)



Freiburg mot Salzburg (21:00)



Brann mot Fenerbahçe (21:00)



Kampdag 7: Torsdag 22. januar 2026



Bologna mot Celtic (18:45)



Young Boys mot Lyon (18:45)



Viktoria Plzeň mot Porto (18:45)



Fenerbahçe mot Aston Villa (18:45)



Feyenoord mot Sturm Graz (18:45)



Malmö vs Crvena Zvezda (18:45)



PAOK mot Real Betis (18:45)



Freiburg mot Maccabi Tel Aviv (18:45)



Brann mot Midtjylland (18:45)



Roma mot Stuttgart (21:00)



Utrecht mot Genk (21:00)



Salzburg mot Basel (21:00)



Ferencváros mot Panathinaikos (21:00)



GNK Dinamo mot FCSB (21:00)



Nice mot Go Ahead Eagles (21:00)



Rangers mot Ludogorets (21:00)



Celta mot Lille (21:00)



Braga mot Nottingham Forest (21:00)



Kampdag 8: Torsdag 29. januar 2026

Alle kampene på den siste dagen i ligafasen spilles på samme tid, 21:00 CET, 20:00 GMT, for å sikre at ingen lag får urettferdige fordeler som følge av andre resultater.



Aston Villa mot Salzburg



Celtic mot Utrecht



Porto vs Rangers



Basel vs Viktoria Plzeň



Midtjylland vs GNK Dinamo



Crvena Zvezda vs Celta



FCSB mot Fenerbahçe



Go Ahead Eagles vs Braga



Genk vs Malmö



Lille mot Freiburg



Maccabi Tel Aviv - Bologna



Nottingham Forest vs Ferencváros



Lyon - PAOK



Panathinaikos mot Roma



Ludogorets - Nice



Real Betis mot Feyenoord



Sturm Graz - Brann



Stuttgart vs Young Boys

