UEFA Europa League-loddtrekning: rivalene til åttendedelsfinalene offentliggjort

Rett etter Champions League-trekningen presenterte UEFA trekningen av åttedelsfinalene i Europa League i Nyon, Sveits, da vi fikk vite hvem som blir rivalene i åttedelsfinalene i Champions League, som spilles 12. mars og 19. mars, samt hele gruppespillet helt frem til finalen.

Vi kjenner ikke bare åttendedelsfinalene, men også braketten, og rivalene for kvartfinaler, semifinaler og finaler :

La vector / Shutterstock

Dette er Europa League-duellene i 16-delsfinalene. Lagene som endte på andreplass spiller returoppgjøret hjemme (Braga, Betis, Freiburg, Lyon, Porto, Midtjylland, Roma og Aston Villa).

Europa League åttedelsfinaler

Sølvstien



Ferencváros mot Braga



Panathinaikos mot Betis



Genk mot Freiburg



Celta de Vigo mot Lyon



Vinneren av Ferencváros/Braga møter vinneren av Panathinaikos/Betis i kvartfinalen.

De møter vinneren av Genk/Freiburg vs. Celta/Lyon i semifinalen.

Oransje bane



Suttgart mot Porto



Nottingham Forest mot Midtjylland



Bologna mot Roma



Lille mot Aston Villa



Vinneren av Suttgart/Porto møter Forest/Midtjylland i kvartfinalen.

De møter vinneren av Bologna/Roma vs. Lille/Ason Villa i semifinalen.