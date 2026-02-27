Gamereactor

UEFA Europa League-loddtrekning: rivalene til åttendedelsfinalene offentliggjort

Trekningen av Europa League-finalene, som starter med åttendedelsfinalene, er offentliggjort.

HQ

Rett etter Champions League-trekningen presenterte UEFA trekningen av åttedelsfinalene i Europa League i Nyon, Sveits, da vi fikk vite hvem som blir rivalene i åttedelsfinalene i Champions League, som spilles 12. mars og 19. mars, samt hele gruppespillet helt frem til finalen.

Vi kjenner ikke bare åttendedelsfinalene, men også braketten, og rivalene for kvartfinaler, semifinaler og finaler :

La vector / Shutterstock

Dette er Europa League-duellene i 16-delsfinalene. Lagene som endte på andreplass spiller returoppgjøret hjemme (Braga, Betis, Freiburg, Lyon, Porto, Midtjylland, Roma og Aston Villa).

Europa League åttedelsfinaler

Sølvstien



  • Ferencváros mot Braga

  • Panathinaikos mot Betis

  • Genk mot Freiburg

  • Celta de Vigo mot Lyon

Vinneren av Ferencváros/Braga møter vinneren av Panathinaikos/Betis i kvartfinalen.
De møter vinneren av Genk/Freiburg vs. Celta/Lyon i semifinalen.

Oransje bane



  • Suttgart mot Porto

  • Nottingham Forest mot Midtjylland

  • Bologna mot Roma

  • Lille mot Aston Villa

Vinneren av Suttgart/Porto møter Forest/Midtjylland i kvartfinalen.
De møter vinneren av Bologna/Roma vs. Lille/Ason Villa i semifinalen.

La vector / Shutterstock

