Sport
UEFA Europa League-resultater fra kampdag 2 og lagene som leder tabellen
Resultater fra 2. oktober i Europa League.
Europa League fortsatte torsdag 2. oktober med den andre kampdagen. Resultatene bekrefter spådommene om at Aston Villa er den største rivalen i år, mens Braga, Lyon, Lille og Porto også har tatt de seks første poengene.
Dette er resultatene fra den andre kampdagen i Europa League. Konkurransen fortsetter 23. oktober: Det er fortsatt seks kamper igjen i ligafasen, som varer frem til januar 2026.
Europa League-resultater fra 2. oktober
- Panathinaikos 1 - Go Ahead Eagles 2
- Roma 0 - 1 LOSC
- FCSB 0 - 2 Young Boys
- Ludogorts 0 - 2 Real Betis
- Viktoria Plzen 3 - 0 Malmö
- Fenerbahçe 2 - 1 Nice
- Bologna 1 - 1 SC Freiburg
- Brann 1 - 0 Utrecht
- Celtic 0 - 2 Braga
- Nottingham Forest 2 - 3 Midtjylland
- Lyon 2 - 0 RB Salzburg
- Genk 0 - 1 Ferencváros
- Maccabi Tel Aviv 1 - 3 Dinamo Zagrev
- SK Sturm Graz 2 - 1 Rangers
- Celta Vigo 3 - 1 PAOK
- Porto 2 - 1 Crvena zvezda
- Feyenoord 0 - 2 Aston Villa
- Basel 2 - 0 VfB Stuttgart
Disse resultatene gjør at Dinamo Zagreb leder med 6 poeng og 4 målforskjell. Midtjylland fra Danmark ligger på andreplass etter å ha slått Nottingham Forest. Aston Villa, Braga, Lyon, LOSC og Porto har alle seks poeng.
Samtidig ligger Nice, Rangers, Utrecht, Geyenoord, Salzbrug og Malmö på bunn med null poeng.
Hvem tror du vinner Europa League 2025/26?