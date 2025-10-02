UEFA Europa League-resultater fra kampdag 2 og lagene som leder tabellen

HQ

Europa League fortsatte torsdag 2. oktober med den andre kampdagen. Resultatene bekrefter spådommene om at Aston Villa er den største rivalen i år, mens Braga, Lyon, Lille og Porto også har tatt de seks første poengene.

Dette er resultatene fra den andre kampdagen i Europa League. Konkurransen fortsetter 23. oktober: Det er fortsatt seks kamper igjen i ligafasen, som varer frem til januar 2026.

Europa League-resultater fra 2. oktober



Panathinaikos 1 - Go Ahead Eagles 2



Roma 0 - 1 LOSC



FCSB 0 - 2 Young Boys



Ludogorts 0 - 2 Real Betis



Viktoria Plzen 3 - 0 Malmö



Fenerbahçe 2 - 1 Nice



Bologna 1 - 1 SC Freiburg



Brann 1 - 0 Utrecht



Celtic 0 - 2 Braga



Nottingham Forest 2 - 3 Midtjylland



Lyon 2 - 0 RB Salzburg



Genk 0 - 1 Ferencváros



Maccabi Tel Aviv 1 - 3 Dinamo Zagrev



SK Sturm Graz 2 - 1 Rangers



Celta Vigo 3 - 1 PAOK



Porto 2 - 1 Crvena zvezda



Feyenoord 0 - 2 Aston Villa



Basel 2 - 0 VfB Stuttgart



Disse resultatene gjør at Dinamo Zagreb leder med 6 poeng og 4 målforskjell. Midtjylland fra Danmark ligger på andreplass etter å ha slått Nottingham Forest. Aston Villa, Braga, Lyon, LOSC og Porto har alle seks poeng.

Samtidig ligger Nice, Rangers, Utrecht, Geyenoord, Salzbrug og Malmö på bunn med null poeng.

Hvem tror du vinner Europa League 2025/26?