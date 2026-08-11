UEFA har lansert et videobibliotek for å vise riktig bruk av VAR, i håp om å skape større klarhet og åpenhet

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Den nye fotballsesongen er snart her, og det europeiske fotballforbundet har et klart mål: at VAR kun skal brukes når det er strengt nødvendig, ved åpenbare feil, og ikke overlates til dommernes frie skjønn, noe som kan føre til feilbruk eller til og med misbruk av VAR, noe som igjen fører til en ekstrem inngripen som har vært årsaken til at verktøyet er upopulært blant fans, åtte år etter at det ble innført.

For å hjelpe dommere, men også supportere, spillere og trenere med å bedre forstå når VAR må brukes, og når det ikke må brukes, har UEFA lansert Clear Line, en veiledning for dommeravgjørelser i europeisk fotball: et videobibliotek med over 150 klipp fra ekte kamper, som viser eksempler på god bruk av VAR.

I utgangspunktet er alt som ikke er avbildet i videobiblioteket, ikke egnet for VAR-inngrep, noe som gir en klar retningslinje for bruken av videodommerverktøyet. Roberto Rosetti, UEFAs sjef for dommervirksomheten, forklarte overfor media at dette dokumentet «er utformet for å gi alle en klar retningslinje. Det er ikke bare for dommere; det er for fotballen. Det er for spillere, trenere, supportere og journalister».

Fem kategorier, inkludert feilidentifisering

Biblioteket er delt inn i fem kategorier: straffespark, røde kort, angrepsforseelser, faktiske avgjørelser og feilidentifisering – et av de (fremdeles) mest forvirrende temaene etter at reglene ble innført under forrige verdensmesterskap, men som ble berømt misbrukt i en kamp mellom Sveits og Argentina.

Feil identifisering er «når dommeren har vist et gult eller rødt kort for en overtredelse, men tydeligvis har straffet feil spiller fra et av lagene, i stedet for den som begikk den aktuelle overtredelsen», og de minner om at «selve overtredelsen ikke kan vurderes på nytt», noe som var tilfellet da dommeren begikk en feil med Breel Embolo ved å vise ham et andre gult kort etter å ha «vurdert overtredelsen på nytt», noe som ikke burde ha skjedd.