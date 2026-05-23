UEFA ilegger livstidsutestengelse til tsjekkisk kvinnefotballtrener som filmet spillere i hemmelighet

UEFA har ilagt en tsjekkisk kvinnefotballtrener livstidsutestengelse etter at han i all hemmelighet filmet spillere fra FC Slovacko i garderoben. Treneren, Petr Vlachovsky, erkjente sin skyld og ble i mai 2025 dømt til ett års betinget fengsel og fem års utestengelse som trener på hjemmebane for å ha filmet spillere i garderoben, den yngste av dem var 17 år.

Ifølge tiltalen, som tsjekkiske medier siterer via Reuters, tilsto Vlachovsky og uttrykte anger. Ett år senere kom UEFAs kontroll-, etikk- og disiplinærorgan (CEDB) med sin egen dom: utestengelse fra all fotballrelatert aktivitet på livstid.

UEFA går enda lenger og ber FIFA om å utvide utestengelsen til å gjelde over hele verden, slik at han ikke kan trene andre steder i verden, samt beordre det tsjekkiske fotballforbundet til å trekke tilbake Petr Vlachovskys trenerlisens.

Klubben, FC Slovacko, sier at "klubben har sett på seg selv som en skadelidt part i prosessen og har behandlet saken med det største alvor, følsomhet og respekt for de berørte".

"Dette er en dypt alvorlig og bekymringsfull sak som ble kjent i 2023 og som har hatt en betydelig innvirkning på klubben vår, og fremfor alt på de berørte spillerne".