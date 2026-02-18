UEFA innleder offisiell etterforskning av Benfica-Real Madrid-kampen: Prestianni risikerer ti kampers utestengelse

HQ

UEFA har offisielt startet en etterforskning av hendelsene som fant sted i Benfica-Real Madrid-kampen, der den argentinske Benfica-spilleren Gianluca Prestianni skal ha kalt Madrid-spilleren Vinícius Jr. for "ape" fem ganger, ord som ble hørt av lagkamerater som Kylian Mbappé, til tross for at Benfica nektet for at de ikke kunne høre det.

"En etikk- og disiplinærinspektør fra UEFA har blitt utnevnt til å etterforske påstander om diskriminerende oppførsel under sluttspillet i UEFA Champions League 2025/2026 mellom Club Benfica og Real Madrid CF den 17. februar 2026" sier UEFA.

Nå vil involverte spillere og noen vitner bli innkalt for å avgi forklaring, for å avgjøre om Prestianni brøt artikkel 14 i de etiske retningslinjene, som straffer "enhver enhet eller person som fornærmer menneskeverdet til et individ eller en gruppe av individer av en eller annen grunn, inkludert hudfarge, rase, religion, opprinnelse, kjønn eller seksuell legning".

Prestianni risikerer en potensiell straff på ti kamper hvis han blir funnet skyldig, men det vil være vanskelig å avgjøre fordi spilleren dekket munnen med skjorten sin. Spilleren nektet for å ha kalt Vinícius "ape", men har ikke sagt hva han egentlig sa i det øyeblikket til Vinícius; han har blitt kalt "feiging" av ekspertene Thierry Henry og Micah Richards.

Benfica "beklager den svertekampanjen som spilleren har blitt utsatt for"

Benfica sier i en uttalelse at de vil "samarbeide fullt ut med UEFAs forespørsler og at de fortsatt støtter Prestiannis versjon av hendelsene", og kritiserer "svertekampanjen" mot den argentinske spilleren, og trekker nok en gang frem navnet til Eusébio, Benficas målscorer gjennom tidene som døde i 2014, som var svart, til sitt forsvar.

"Klubben bekrefter, klart og utvetydig, sin historiske og urokkelige forpliktelse til å opprettholde verdiene likhet, respekt og inkludering, som samsvarer med kjerneverdiene i grunnleggelsen, og som Eusébio er det største symbolet på".