UEFA kunngjør endring i Champions League-reglementet i siste liten i tilfelle langtidsskade

UEFA har godkjent en ny regel for sine europeiske klubbturneringer(Champions League, Europa League og Conference League) som kunne ha vært til fordel for lag som Manchester City og Real Madrid forrige sesong, ettersom de fikk langtidsskader (Rodri og Carvajal) svært tidlig i sesongen.

Under møtet i Tirana (Albania) torsdag, der UEFA også godkjente Madrid som vertsby for Champions League-finalen i 2027, kunngjorde UEFA en endring i siste liten i regelverket for UEFAs klubbturneringer for menn 2025/26: "å tillate midlertidig erstatning av maksimalt én utespiller med langtidsskade eller sykdom i ligafasen frem til og med 6. kampdag.

"Begrunnelsen for tilpasningen er å sikre at troppslistene ikke blir urettferdig redusert og at spillerne blir beskyttet mot ytterligere arbeidspress", sier eksekutivkomiteen.

Tidligere hadde klubbene kun lov til å gjøre endringer i troppslistene i perioden mellom ligafasen (september-januar) og utslagsfasen (januar-mai). Nå vil de tillate at én spiller byttes ut minst frem til kampdag 6 (som betyr resten av det naturlige året, 2026).

Det betyr at dersom en spiller blir langtidsskadet, vil klubben ha lov til å fjerne den skadde spilleren fra UEFAs troppsliste og legge til en annen for å kompensere for tapet. I år kan det allerede hjelpe Chelsea, etter at Liam Delap pådro seg en hamstringskade under 2-0-seieren over Fulham.