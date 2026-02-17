UEFA minner om at VAR kun skal brukes "ved klare og åpenbare feil"

HQ

Med en ny Champions League-runde som starter i dag, med utslagsspill, og store kamper som Benfica mot Real Madrid og Monaco mot PSG, har UEFAs dommerdirektør Roberto Rosetti minnet om at VAR "ble opprettet for å korrigere" og kun skal brukes ved klare og åpenbare feil.

"Vi må huske hvorfor VAR ble innført. Den ble skapt for å korrigere. Teknologien er utmerket for objektive avgjørelser, som offside, men for subjektive avgjørelser må vi være forsiktige, for når vi vurderer små detaljer, sinker vi spillet", sier Rosetti i en rapport delt av UEFA i forkant av de kommende kampene.

Rosetti insisterer på at VAR kun vil bli brukt ved klare feil, og at de vil beskytte kampflyten. Han stoler på kriteriene til feltdommerne når det gjelder vanskeligere og mer subjektive spill, og erkjenner at det er en økende trend med overdrivelser fra spillere som faller til bakken etter minimal kontakt.

"Det vi ser på TV er ikke alltid det dommeren ser på banen", sier han, og overlater dermed til feltdommerne å ta den endelige avgjørelsen i spill som er mer åpne for tolkning, inkludert å vurdere spillernes holdning og intensjon i tilfeller av håndball som ikke er en klar og åpenbar feil.