UEFA Nations League er tilbake i dag: All internasjonal fotball du kan få med deg denne helgen

Lokale ligaer som Premier League eller LaLiga og europeiske konkurranser som Champions League eller Europa League stoppet denne uken (bare for herrelag) for at UEFA skulle feire de to siste kampdagene i Nations League og for å avslutte gruppespillet.

Som vanlig feires begge kampdagene etter hverandre, med start i dag, torsdag 14. november, og avslutning tirsdag 19. november. Den ordinære ligaen er tilbake helgen etter.

Alle Nations League-kamper (torsdag til lørdag)

Ønsker du å se ditt lands kamper denne uken? Her er alle klokkeslett og datoer for kampdag 5 (klokkeslett angitt i sentraleuropeisk tid, CET, som betyr at det er en time tidligere i Storbritannia).

Torsdag 14. november 2024



Kasakhstan - Østerrike: kl. 16.00 CET



Armenia - Færøyene: 18.00 CET



Nord-Makedonia - Latvia: 20:45 CET



Hellas - England: 20:45 CET



Frankrike - Israel: 20:45 CET



Belgia - Italia: kl. 20.45 CET



Irland - Finland: 20:45 CET



Slovenia - Norge 20:45 CET



Fredag 15. november 2024



Kypros - Litauen: 18:00 CET



San Marino - Gibraltar: kl. 20.45 CET



Luxembourg - Bulgaria: kl. 20.45 CET



Romania - Kosovo: 20:45 CET



Skottland - Kroatia: 20:45 CET



Danmark - Spania: 20:45 CET



Nord-Irland - Hviterussland: 20:45 CET



Portugal - Polen: 20:45 CET



Sveits - Serbia: 20:45 CET



Lørdag 16. november 2024



Aserbajdsjan - Estland: 15:00 CET



Andorra - Moldova: 18.00 CET



Montenegro - Island: kl. 18.00 CET



Georgia - Ukraina: 18.00 CET



Türki̇ye - Wales: 18:00 CET



Tyskland - Bosnia-Hercegovina: kl. 20.45 CET



Albania - Tsjekkia: kl. 20.45 CET



Nederland - Ungarn: 20:45 CET



Sverige - Slovakia: kl. 20.45 CET



Husk at tidene er oppgitt i sentraleuropeisk tid, noe som betyr én time mindre i britisk tid.