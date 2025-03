UEFA offentliggjør video og uttalelse om det kontroversielle straffesparket fra Atlético de Madrid som ble underkjent av VAR

HQ

Champions League Kampen mellom Atlético de Madrid og Real Madrid i åttendedelsfinalen er fortsatt det største samtaleemnet i dag, og spesielt straffesparket til Julián Álvarez som ble underkjent på grunn av regelen om "dobbel berøring": Álvarez ser ut til å treffe ballen med begge føttene når han slår til, noe som er forbudt i henhold til paragraf 14.1 i spillereglene utarbeidet av IFAB.

Kontroversen har vært enorm fordi ikke en eneste TV-reprise ser ut til å bekrefte eller avkrefte at Atleti-spilleren traff ballen med begge føttene, noe som nesten var avgjørende for Real Madrids seier under straffesparkkonkurransen, som endte 4-2 i favør av Real (en annen Atleti-spiller, Marcos Llorente, bommet også på skuddet sitt). Etter hvert som støyen rundt temaet øker, har UEFA gitt ut en kort uttalelse der de står ved avgjørelsene til VAR-dommerne og dommeren Szymon Marciniak.

"Selv om det var minimalt, hadde spilleren kontakt med ballen med den stående foten før han sparket den, som vist i det vedlagte videoklippet. I henhold til gjeldende regel (spillereglene, paragraf 14.1) måtte VAR ringe dommeren og signalisere at målet skulle underkjennes."

En ny video publisert av UEFA ser ut til å bekrefte at Julián Álvarez traff ballen to ganger ved et uhell

UEFA har også publisert en video fra en ny vinkel, som ikke har vært vist på TV tidligere, som ser ut til å bekrefte at Julián Álvarez faktisk traff ballen litt med venstre fot før han slo til med høyre (nesten samtidig), selv om det bare skjer fordi spilleren glipper (det var faktisk ganske mange glipper i løpet av hele kampen).

Álvarez bryter med andre ord regelen helt tilfeldig, og med en så liten kontakt at det kanskje ikke engang påvirket ballbanen i det hele tatt (selv om det er umulig å vite sikkert).

Atlético-spillerne vil trolig finne liten trøst i å vite at "UEFA vil innlede diskusjoner med FIFA og IFAB for å avgjøre om regelen bør revideres i tilfeller der en dobbel berøring åpenbart er utilsiktet". Atlético de Madrids eliminering fra Champions League er imidlertid irreversibel, til tross for at supportergrupper fra Atlético de Madrid har bedt om at kampen skal bestrides.