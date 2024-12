UEFA øker pengepremiene i kvinne-EM 2025 med 156 prosent

HQ

UEFA har denne uken kommet med flere kunngjøringer om kvinneturneringer. Den viktigste for publikum er opprettelsen av en ny turnering, Europacupen, som ligner på Europa League for menn (kontinentale klubbturneringer på andre nivå), samt en utvidelse og endringer i Champions League for kvinner, der ligafasen fra herreturneringen overtas neste år.

I 2025 er det tid for en ny UEFA Euro Cup (den internasjonale turneringen med hvert lands lag). Den 14. utgaven av Euro 2025 vil finne sted i Sveits fra 2. til 27. juli 2025.

Den viktigste kunngjøringen for klubbene er imidlertid en annen: UEFA har økt premiepengene for de deltakende nasjonene. UEFA har godkjent en premiepott på 41 millioner euro, en økning på 156 % i forhold til samme beløp i 2022.

I tillegg vil spillerne for første gang motta en garantert prosentandel av premiene.

Det utgjør 70 % av de totale premiepengene. Resten vil bli fordelt i henhold til prestasjonene: fra 50 000 euro for uavgjort, 100 000 euro for hver seier i gruppespillet. Den maksimale premien et lag kan tjene, gitt at de vinner alle tre gruppespillkampene, er 5,1 millioner euro, sammenlignet med litt over 2 millioner euro i 2022.

Samtidig med disse endringene har den endelige trekningen blitt kunngjort. Dette er de 16 lagene som skal kjempe om å løfte EURO 2025-trofeet i Sveits neste år. England vant forrige gang, i 2022.

Gruppene i UEFA Euro 2025 for kvinner:

Gruppe A



Sveits



Norge



Island



Finland



Gruppe B



Spania



Portugal



Belgia



Italia



Gruppe C



Tyskland



Polen



Danmark



Sverige



Gruppe D