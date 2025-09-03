UEFA-president Aleksander Čeferin avviser forhandlinger med arrangører av European Super League

HQ

Aleksander Čeferin, UEFA-president, ga et langt intervju med Politico, der han snakket om politikk med temaer som utestengelse av russiske lag fra UEFA-konkurranser, men ikke for israelske lag. Intervjuet tok også for seg et hett tema i UEFA de siste årene: inntredenen av European Super League, ESL, den foreslåtte konkurransen mellom europeiske toppklubber som skulle konkurrere med UEFA Champions League.

European Super League (i fjor omdøpt til Unify League) ble annonsert av Real Madrid-president Florentino Pérez i 2021, og noen engelske og italienske klubber støttet det i utgangspunktet, men etter den enorme motreaksjonen fra fansen trakk alle seg, bortsett fra FC Barcelona, der president Joan Laporta var den eneste talsmannen bortsett fra Pérez.

UEFA var naturligvis helt imot denne ideen, og Čeferin beskrev den som "elitistisk" da han valgte "å stoppe denne elitistiske konkurransen som, etter min ydmyke mening, ville ødelegge fotballen slik den er" som en av sine største bragder som UEFA-president.

Čeferin avviste også ryktene fra Barça-president Joan Laporta om at UEFA fortsatt var i forhandlinger med ESL-arrangørene, og sa bare at de "selvfølgelig kommuniserer med begge klubbene fra Spania".

"Jeg hadde også et møte med Laporta, alt er bra, men det er ingen forhandlinger. Systemet eller det nye formatet [for Champions League] vil ikke endre seg, det er klart. Begge klubbene [Real Madrid og FC Barcelona] er alltid velkomne tilbake i den europeiske fotballfamilien, der de alltid har hørt hjemme."