UEFA reiser straffesak mot FIFA-president Gianni Infantino for planer om å berike seg selv

HQ

UEFA slipper ikke taket på FIFA, og selv om trusselen om å boikotte VM er i ferd med å smuldre bort – ettersom seks europeiske land er klare til å delta i FIFA U-20-VM for kvinner i Polen neste måned – går det europeiske fotballforbundet til rettslige skritt mot FIFA-presidenten Gianni Infantino.

Dette fremgår av dokumenter som flere medier, blant annet BBC og Sky, har fått innsyn i. UEFA har nemlig stevnet FIFA og de finansinstitusjonene som var involvert i planen om å selge deler av verdensmesterskapet til private investorer. UEFA hevder at Infantino og muligens andre FIFA-tjenestemenn og rådgivere har gjort seg skyldige i kriminell misforvaltning i henhold til artikkel 158 i den sveitsiske straffeloven.

UEFA hevder at planen var et opplegg fra Infantino og en liten krets for å berike seg selv, «ved å skaffe seg en permanent eierandel og på andre måter tjene på FIFAs mest verdifulle eiendeler til skade for FIFA, dets medlemmer og andre parter innen fotballfamilien». UEFA har anlagt sak ved domstolene i Miami, Florida, der FIFAs juridiske team har sitt hovedkvarter.