UEFA ser ut til å trekke tilbake trusselen om å boikotte FIFA og VM, med tanke på de unge spillerne

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Presset og motstanden mot FIFA-president Gianni Infantino fortsetter, en måned etter at hans plan om å privatisere deler av verdensmesterskapet ved å selge ut minoritetsandeler i turneringen mislyktes. Deres største kritikere har vært UEFA, som til og med truet med å boikotte verdensmesterskapet dersom planen ble gjennomført. Da FIFA trakk seg tilbake og avlyste planene, opprettholdt imidlertid UEFA trusselen om boikott og krevde garantier for at FIFA aldri ville prøve det igjen.

Ifølge BBC er UEFA nå innstilt på å oppheve disse truslene. Kilder opplyser at UEFA forventes å trekke tilbake trusselen om å boikotte FIFA-konkurranser etter å ha fått forsikringer om at FIFA ikke vil gjenopplive Infantinos plan. Hovedårsaken er å beskytte unge spillere mot å miste en unik mulighet, snarere enn å innrømme nederlag, og de hevder at deres innsats for å reformere FIFA og presse Infantino ut vil fortsette.

Saken skal drøftes på møtet i UEFAs eksekutivkomité i Monaco. Det var viktig å komme til en beslutning snart, fordi boikotten ikke bare ville omfatte verdensmesterskapene for menn og kvinner, men også alle de andre turneringene FIFA arrangerer hvert år. Den neste turneringen finner sted 5.–20. september i Polen: U20-VM for kvinner, der seks lag fra Europa deltar.

UEFA-president Aleksander Ceferin sa nylig at han forventer at Infantino vil trekke seg eller møte en utfordrer i FIFAs presidentvalg neste mars.