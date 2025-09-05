UEFA straffer to klubber fra Europa League og Conference League for supporteroppførsel
FCSB og AEK Athen ble ilagt bøter, og deler av stadion vil også bli stengt.
UEFA har ilagt to klubber fra Europa Leagueog Conference League strenge bøter: FCSB fra Romania (klubben som tidligere het Steaua Bucuresti) og AEK Athen fra Hellas, etter hendelsene som skjedde i playoff-kampene.
FCSB ble bøtelagt med opptil 30 000 euro for "rasistisk og/eller diskriminerende oppførsel" og vil få flere deler av stadion i Bucuresti stengt i neste hjemmekamp mot Young Boys 2. oktober, ifølge Associsted Press.
Samtidig ble AEK Aten ilagt bøter på opptil 86 000 euro for blant annet å ha vist et banner med fornærmelser mot Anderlecht-fansen under playoff-kampen i Conference League, samt for å ha tent fyrverkeri og invadert banen. Deler av stadion vil også bli stengt i forbindelse med neste hjemmekamp i Conference League 3. oktober.