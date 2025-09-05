UEFA straffer to klubber fra Europa League og Conference League for supporteroppførsel

HQ

UEFA har ilagt to klubber fra Europa Leagueog Conference League strenge bøter: FCSB fra Romania (klubben som tidligere het Steaua Bucuresti) og AEK Athen fra Hellas, etter hendelsene som skjedde i playoff-kampene.

FCSB ble bøtelagt med opptil 30 000 euro for "rasistisk og/eller diskriminerende oppførsel" og vil få flere deler av stadion i Bucuresti stengt i neste hjemmekamp mot Young Boys 2. oktober, ifølge Associsted Press.

Samtidig ble AEK Aten ilagt bøter på opptil 86 000 euro for blant annet å ha vist et banner med fornærmelser mot Anderlecht-fansen under playoff-kampen i Conference League, samt for å ha tent fyrverkeri og invadert banen. Deler av stadion vil også bli stengt i forbindelse med neste hjemmekamp i Conference League 3. oktober.