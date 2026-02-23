UEFA tar drastisk avgjørelse med Prestianni mens etterforskningen fortsetter: Benfica vil anke
UEFA suspenderer Gianluca Prestianni til én kamp på grunn av hans påståtte fornærmelse mot Vinícius, men etterforskningen fortsetter og han kan risikere en mye større sanksjon.
To dager før Champions League-kampen mellom Real Madrid og Benfica på Santiago Bernabéu, returoppgjøret i sluttspillet der Real Madrid har en målmessig fordel fra forrige uke, har UEFA kommet med en uttalelse om Gianluca Prestianni-saken, etter de påståtte rasistiske fornærmelsene fra Benfica-spilleren til Madrid-spilleren, og de suspenderer Benfica-spilleren midlertidig med én kamp. Dette betyr at han ikke får lov til å reise til Bernabéu.
Det er imidlertid ikke oppløsningen, men en midlertidig suspensjon som sannsynligvis vil unngå en konfrontasjon mellom Prestianni og Vinícius Jr. eller andre spillere på onsdag:
"UEFAs kontroll-, etikk- og disiplinærorgan besluttet i dag å midlertidig suspendere Gianluca Prestianni for den neste (1) UEFA klubbkonkurransekampen som han ellers ville være kvalifisert for prima facie brudd på artikkel 14 i UEFAs disiplinærreglement (DR) knyttet til en diskriminerende oppførsel".
Prima facie betyr "ved første øyekast", noe som betyr at UEFA lar tvilen komme Vinícius til gode: Selv om det ikke er bevist at Prestianni fornærmet Vinícius, mener de at det er nok tegn til å tro at aggresjonen har skjedd, og han risikerer en mye større sanksjon (ti kamper for brudd på UEFAs artikkel 14 om diskriminerende oppførsel).
"Dette er uten å foregripe en eventuell avgjørelse som UEFAs disiplinærorganer kan komme til å ta etter at den pågående etterforskningen er avsluttet og lagt frem for UEFAs disiplinærorganer", legger UEFA til.
Benfica vil anke, men Prestianni kommer ikke til å delta i Madrid-kampen
Avgjørelsen, som i stor grad vil redusere risikoen for bråk under kampen på onsdag, vil bli anket av Benfica. "Klubben beklager å bli fratatt spilleren mens etterforskningen fortsatt pågår, og vil anke UEFAs avgjørelse, selv om det er usannsynlig at det vil ha noen praktisk innvirkning på returkampen i Champions League", sa den portugisiske klubben rett etter UEFAs kunngjøring.
Uttalelsen gjentok det de sa i forrige uke, inkludert bruken av navnet til avdøde Eusébio for å forsvare at klubben ikke er rasistisk: "Benfica bekrefter også sitt urokkelige engasjement i kampen mot alle former for rasisme og diskriminering, verdier som er en del av klubbens historiske identitet og som gjenspeiles i klubbens daglige handlinger, i det globale samfunnet, i arbeidet til Benfica Foundation og i viktige skikkelser i klubbens historie, som Eusébio".