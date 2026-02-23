UEFA tar drastisk avgjørelse med Prestianni mens etterforskningen fortsetter: Benfica vil anke

HQ

To dager før Champions League-kampen mellom Real Madrid og Benfica på Santiago Bernabéu, returoppgjøret i sluttspillet der Real Madrid har en målmessig fordel fra forrige uke, har UEFA kommet med en uttalelse om Gianluca Prestianni-saken, etter de påståtte rasistiske fornærmelsene fra Benfica-spilleren til Madrid-spilleren, og de suspenderer Benfica-spilleren midlertidig med én kamp. Dette betyr at han ikke får lov til å reise til Bernabéu.

Det er imidlertid ikke oppløsningen, men en midlertidig suspensjon som sannsynligvis vil unngå en konfrontasjon mellom Prestianni og Vinícius Jr. eller andre spillere på onsdag:

"UEFAs kontroll-, etikk- og disiplinærorgan besluttet i dag å midlertidig suspendere Gianluca Prestianni for den neste (1) UEFA klubbkonkurransekampen som han ellers ville være kvalifisert for prima facie brudd på artikkel 14 i UEFAs disiplinærreglement (DR) knyttet til en diskriminerende oppførsel".

Prima facie betyr "ved første øyekast", noe som betyr at UEFA lar tvilen komme Vinícius til gode: Selv om det ikke er bevist at Prestianni fornærmet Vinícius, mener de at det er nok tegn til å tro at aggresjonen har skjedd, og han risikerer en mye større sanksjon (ti kamper for brudd på UEFAs artikkel 14 om diskriminerende oppførsel).

"Dette er uten å foregripe en eventuell avgjørelse som UEFAs disiplinærorganer kan komme til å ta etter at den pågående etterforskningen er avsluttet og lagt frem for UEFAs disiplinærorganer", legger UEFA til.

Benfica vil anke, men Prestianni kommer ikke til å delta i Madrid-kampen

Avgjørelsen, som i stor grad vil redusere risikoen for bråk under kampen på onsdag, vil bli anket av Benfica. "Klubben beklager å bli fratatt spilleren mens etterforskningen fortsatt pågår, og vil anke UEFAs avgjørelse, selv om det er usannsynlig at det vil ha noen praktisk innvirkning på returkampen i Champions League", sa den portugisiske klubben rett etter UEFAs kunngjøring.

Uttalelsen gjentok det de sa i forrige uke, inkludert bruken av navnet til avdøde Eusébio for å forsvare at klubben ikke er rasistisk: "Benfica bekrefter også sitt urokkelige engasjement i kampen mot alle former for rasisme og diskriminering, verdier som er en del av klubbens historiske identitet og som gjenspeiles i klubbens daglige handlinger, i det globale samfunnet, i arbeidet til Benfica Foundation og i viktige skikkelser i klubbens historie, som Eusébio".