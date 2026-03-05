UEFA utestenger Galatasaray, fans får ikke dra til Anfield i Liverpool-kampen

HQ

Liverpool er vertskap for returoppgjøret i åttedelsfinalen i Champions League mot Galatasaray 18. mars, og det tyrkiske lagets supportere får ikke lov til å reise til Anfield for å se laget sitt, fordi UEFA har sanksjonert laget på grunn av at deres supportere kastet gjenstander, tente fyrverkeri og lagde bråk under besøket i Torino i forrige uke i kampen mot Juventus.

Urolighetene under kampen i forrige uke førte til at en mann og hans datter ble skadet på grunn av fyrverkeri kastet av Galatasaray, rettet direkte mot Juventus-fansen. Som et resultat av dette har UEFA forbudt laget å selge billetter til supportere og gitt dem en bot på 40 000 euro.

Galatasaray har sagt at de vil anke avgjørelsen til UEFA. Den første kampen i åttedelsfinalene spilles tirsdag 10. mars i Istanbul, klokken 17:45 CET, 18:45 GMT.

Galatasaray, som leder Super Lig i Tyrkia, slo et Juventus med ti mann på overtid, til tross for at det italienske laget var nær ved å gjøre comeback i Champions League-sluttspillet. Victor Osimhen og Alper Yilmaz scoret på overtid til 7-5 sammenlagt.