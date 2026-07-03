UEFA vil ikke utvise spillere som dekker munnen: Den beryktede «Prestianni-loven»

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VM 2026 har innført flere nye regler, blant annet en som sier at spillere som dekker munnen for å si noe uten å bli sett, automatisk blir utvist, fordi det antas at de sier noe upassende (for eksempel en rasistisk fornærmelse) og ønsker å unngå straff. Regelen ble innført etter hendelsen mellom Prestianni og Vinícius i en Champions League-kamp mellom Real Madrid og Benfica.

Så langt har to spillere blitt utvist etter denne regelen i turneringen: Miguel Almirón fra Paraguay og Piero Hincapié fra Ecuador; i begge tilfellene varslet VAR dommeren, da han ikke selv hadde sett hendelsene. Jude Bellingham dekket riktignok munnen da han snakket med Ghanas Jordan Ayew, men ble ikke utvist fordi det ikke var en konfrontasjon, men en vennlig eller formell samtale.

Selv om regelen ble godkjent av International Football Association Board (IFAB) i april, er det opp til arrangørene å avgjøre om de vil bruke den. UEFA har besluttet å ikke bruke den i sine turneringer som Champions League, Nations League eller EM. I stedet vil dommeren vurdere hver situasjon individuelt, og hvis de finner «et forsøk på å skjule kommunikasjon som en usportslig handling», vil de avgjøre om det skal straffes med gult kort.

Som BBC melder, vil UEFA benytte muligheten til å la VAR korrigere dommerne når hjørnespark blir tildelt feilaktig, men vil ikke bruke regelen om å gi røde kort til spillere som forlater banen i protest mot en dommers avgjørelse.