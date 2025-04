UEFA vurderer å fjerne ekstraomganger i Champions League og andre endringer

HQ

Overbelastningen for fotballspillere har vært en pågående debatt i lang tid, og det blir tydeligere for hvert år at det må finnes løsninger for å beskytte spillernes helse, ettersom mange spillere, som tvinges til å spille hver tredje eller fjerde dag, pådrar seg mange skader som kunne vært unngått.

I denne sammenhengen vurderer UEFA angivelig å eliminere ekstraomganger, og hvis en utslagskamp ender uavgjort etter 90 minutter, vil det bli straffesparkkonkurranse i stedet for de vanlige 30 minuttene med ekstraomganger. Dette vil kun gjelde for knockout-kampene, og finalen vil være det eneste tilfellet der en tradisjonell ekstraomgang vil finne sted. Det skriver den tyske tabloidavisen BILD, via Relevo.

UEFA totalrenoverte Champions League-systemet i år, og er i ferd med å gjøre det samme med Women's neste år, i tillegg til å opprette en ny cup for kvinner, Women's Europa Cup.

Nye endringer i ligafasen for å belønne topp 8

Det nye formatet Champions League inneholder en ligafase, der de åtte første lagene slipper et nytt utslagsspill, men i realiteten har det ikke så mye å si om lagene ender på første- eller åttendeplass (det vet Liverpool veldig godt).

Av den grunn vurderer UEFA en annen endring, nemlig å belønne de åtte beste lagene med fordelen av å spille ikke bare returoppgjøret i åttedelsfinalene på hjemmebane, men også kvartfinaler og semifinaler. Dette kommer etter at Arsenal, som endte på tredjeplass i ligaen, spilte returoppgjøret i kvartfinalen på Bernabéu mot Real Madrid, som ikke endte blant de 8 beste.