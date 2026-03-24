UEFA Champions League for kvinner: Kvartfinalekamper og spilletider denne uken

HQ

Etter en lang pause siden utslagskampene, er UEFA Women's Champions League tilbake denne uken for kvartfinalene, med Wolfsburg, Olympique Lyon, Arsenal, Chelsea, Real Madrid, Barcelona, Manchester United og Bayern München.

I forrige runde, som ble spilt i februar, ble Paris FC, Leuve, Atlético de Madrid og Juventus eliminert. Dette er første året Champions League for kvinner spilles etter samme format som Champions League for menn, men med færre klubber er det fortsatt ingen åttendedelsfinaler, bare utslagsspill etter ligafasen, etterfulgt av kvartfinaler.

Dette er kampene i Women's Champions League du kan se denne og neste uke:

UEFA Women's Champions League-kamper denne uken:

Tirsdag 24. mars



Wolfsburg mot OL Lyon: 18:45 CET, 17:45 GMT



Arsenal mot Chelsea: 21:00 CET, 20:00 GMT



Onsdag 25. mars



Real Madrid mot Barcelona: 18:45 CET, 17:45 GMT



Manchester United mot Bayern München: 21:00 CET, 20:00 GMT



Returoppgjøret fortsetter neste uke:

Onsdag 1. april



Bayern München mot Manchester United: 18:45 CET, 17:45 GMT



Chelsea mot Arsenal: 21:00 CET, 20:00 GMT



Torsdag 2. april



Barcelona mot Real Madrid: 18:45 CET, 17:45 GMT



OL Lyon mot Wolfsburfg: 21:00 CET, 20:00 GMT



Semifinalene fortsetter 25.-26. april og 2.-3. mai, med finale i Oslo 23. mai. Hvem tror du vinner Women's Champions League i år?