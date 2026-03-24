UEFA Champions League for kvinner: Kvartfinalekamper og spilletider denne uken
Dette er kvartfinalekampene i UEFA Women's Champions League som du kan se denne og neste uke.
Etter en lang pause siden utslagskampene, er UEFA Women's Champions League tilbake denne uken for kvartfinalene, med Wolfsburg, Olympique Lyon, Arsenal, Chelsea, Real Madrid, Barcelona, Manchester United og Bayern München.
I forrige runde, som ble spilt i februar, ble Paris FC, Leuve, Atlético de Madrid og Juventus eliminert. Dette er første året Champions League for kvinner spilles etter samme format som Champions League for menn, men med færre klubber er det fortsatt ingen åttendedelsfinaler, bare utslagsspill etter ligafasen, etterfulgt av kvartfinaler.
Dette er kampene i Women's Champions League du kan se denne og neste uke:
Tirsdag 24. mars
- Wolfsburg mot OL Lyon: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Arsenal mot Chelsea: 21:00 CET, 20:00 GMT
Onsdag 25. mars
- Real Madrid mot Barcelona: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Manchester United mot Bayern München: 21:00 CET, 20:00 GMT
Returoppgjøret fortsetter neste uke:
Onsdag 1. april
- Bayern München mot Manchester United: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Chelsea mot Arsenal: 21:00 CET, 20:00 GMT
Torsdag 2. april
- Barcelona mot Real Madrid: 18:45 CET, 17:45 GMT
- OL Lyon mot Wolfsburfg: 21:00 CET, 20:00 GMT
Semifinalene fortsetter 25.-26. april og 2.-3. mai, med finale i Oslo 23. mai. Hvem tror du vinner Women's Champions League i år?