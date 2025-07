UEFA Women's EURO 2025: alle kvartfinalekampene og hvordan du ser dem

HQ

Herrefotballen har avsluttet sesongen med VM for klubblag, men UEFA Women's Euro fortsetter med utslagsrundene. Etter gruppespillet er åtte klubber slått ut: Finland, Island, Belgia, Portugal, Polen, Danmark, Nederland og Wales. Nå er det åtte igjen, som møtes i kvartfinalene denne uken.

Mellom onsdag og lørdag, 16.-19. juli, spilles det én kamp hver. Alle kampene spilles samtidig i Sveits, med avspark klokken 20:00 BST, 21:00 CEST.



Onsdag 16. juli: Norge mot Italia (Genève)



Torsdag 17. juli: Sverige mot England (Zürich)



Fredag 18. juli: Spania mot Sveits (Bern) Spania mot Sveits (Bern)



Lørdag 19. juli: Frankrike mot Tyskland (Basel) Frankrike mot Tyskland (Basel)



Semifinalene finner sted 22. juli og onsdag 23. juli. Vinneren av Sverige mot England møter Norge/Italia tirsdag 22. juli, og Frankrike/Tyskland møter Spania eller Sveits onsdag 23. juli.

Slik ser du EM for kvinner direkte

UEFA Women's Euro sendes hovedsakelig på åpen TV, ofte offentlige kanaler i mange europeiske land. Det kan imidlertid variere fra land til land. Her er en liste over hvor du kan se UEFA Women's 2025 i europeiske markeder, men du kan finne den fullstendige, verdensomspennende kringkastingslisten her: