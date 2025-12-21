UEFA Women's Euro fordelte 9 millioner euro mellom 103 europeiske klubber, dobbelt så mye som i 2022

HQ

UEFA Women's EURO 2025, som ble arrangert i Sveits mellom 2. og 27. juli, der England slo Spania etter straffesparkkonkurranse, doblet beløpet som ble delt ut i konkurransen sammenlignet med 2022-utgaven. Klubbstøtteprogrammet, i samarbeid med European Football Clubs (EFC), delte ut rekordhøye 9 millioner euro til 103 europeiske klubber, sammenlignet med 4,5 millioner i 2022.

Selv om klubbene ikke spiller i disse turneringene, går disse utbetalingene til både elite- og amatørklubber hvis spillere ble tatt ut på landslagene til kvinne-EM 2025, som en anerkjennelse av den rollen klubber på alle nivåer spiller i utviklingen av spillere.

Nasser Al-Khelaïfi, styreleder i EFC (også kjent som president i Paris Saint-Germain og beIN Sports), sa at "klubbfordelene er en viktig pilar i vårt strategiske partnerskap med UEFA, og de styrker det gjensidig viktige partnerskapet mellom klubber og landslag for å fortsette å vokse og utvikle sporten."

Økningen i klubbenes inntekter gjenspeiler også økningen i premiepengene, der spillerne for første gang får en garantert prosentandel av belønningene.

UEFA kunngjorde denne måneden at Tyskland vil være vertskap for neste utgave av kvinne-EM i 2029.