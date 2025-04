UEFA Women's Nations League-kampdager i april 2025: Hvert mål betyr mer enn noensinne

HQ

UEFA Women's Nations League er tilbake i dag, med et par kampdager som en del av gruppespillet. 25 kamper fredag 4. april og 25 kamper til tirsdag 8. april, fordelt på de tre divisjonene (Nations League A, B og C).

Selv om det bare er halvveis i gruppespillet, kan det være avgjørende for lagene i Nations League A, ettersom bare det beste laget i hver gruppe (gruppe A1, A2, A3 og A4) vil nå semifinalene senere i år. Det betyr at det er viktig å vinne: Uavgjort er kanskje ikke nok, og hvert eneste mål betyr noe, ettersom det er sannsynlig at noen vinnere vil bli avgjort på målsnitt.

Så langt, etter de første kampdagene i februar, ser tabellen slik ut: Tyskland leder gruppe A1, men på poenglikhet med Nederland, Frankrike leder gruppe A2, Portugal og England leder gruppe A3 på poenglikhet, og Sverige og Danmark leder gruppe A4, også de på poenglikhet.

Kampdager i Nations League for kvinner i april 2025

Fredag 4. april

Gruppe A1





Nederland mot Østerrike (20:00 CEST, 19:00 GMT+1)



Skottland mot Tyskland (20:35 CEST, 19:35 GMT+1)



Gruppe A2





Island mot Norge (17:45 CEST, 16:45 GMT+1)



Sveits mot Frankrike (20:00 CEST, 19:00 GMT+1)



Gruppe A3





Portugal mot Spania (20:45 CEST, 19:45 GMT+1)



England mot Belgia (21:00 CEST, 20:00 GMT+1)



Gruppe A4





Sverige mot Italia (19:00 CEST, 18:00 GMT+1)



Wales mot Danmark (20:15 CEST, 19:15 GMT+1)



Tirsdag 8. april

Gruppe A1





Tyskland mot Skottland (17:45 CEST, 16:45 GMT+1)



Østerrike mot Nederland (18:15 CEST, 17:15 GMT+1)



Gruppe A2





Island mot Sveits (17:45 CEST, 16:45 GMT+1)



Norge mot Frankrike (19:00 CEST, 18:00 GMT+1)



Gruppe A3





Spania mot Portugal (19:00 CEST, 18:00 GMT+1)



Belgia mot England (20:30 CEST, 19:30 GMT+1)



Gruppe A4





Danmark mot Italia (18:00 CEST, 17:00 GMT+1)



Sverige mot Wales (19:00 CEST, 18:00 GMT+1)