UEFA Women's Nations League-tabellen etter en fantastisk 7-1-seier av Spania

UEFA Women's Nations League hadde noen storkamper i går, og avsluttet andre del av gruppespillet: fire kamper er spilt, to gjenstår i gruppespillet for nasjonene i A-ligaen, inkludert en fantastisk 7-1 fra Spania til Portugal som gjør at verdensmestrene gjenvinner førsteplassen i sin gruppe etter å ha vært nummer tre for en uke siden, med litt hjelp fra Belgia etter å ha beseiret England 3-2.

Som vi tidligere har forklart, har denne turneringen det særpreget at kun de beste lagene i hver av de fire gruppene i Nations League A kvalifiserer seg til semifinalene (det blir ingen kvartfinaler).

Etter kampene som ble spilt forrige uke, ser tabellen i Nations League A for kvinner slik ut. Gruppe 2 er den eneste hvor semifinalisten er så godt som bekreftet, nemlig Frankrike, men for resten er det fortsatt mye spenning knyttet til den femte og sjette kampen i gruppespillet (30. mai og 3. juni).

Tabell for Nations League for kvinner: Seire (W), uavgjort (D), tap (L)

Gruppe A1



Tyskland - 10 poeng (3W, 1D)



Nederland - 10 poeng (3W, 1D)



Østerrike - 3 poeng (1W, 3L)



Skottland - 0 poeng (4L)



Gruppe A2



Frankrike - 12 poeng (4W)



Norge - 4 poeng (1W, 1D ,2L)



Island - 3 poeng (3D, 1L)



Sveits - 2 poeng (2D, 2L)



Gruppe A3



Spania - 9 poeng (3W, 1L)



England - 7 poeng (2W, 1D, 1L)



Portugal - 4 poeng (1W, 1D, 2L)



Belgia - 3 poeng (1W, 3L)



Gruppe A4



Sverige - 8 poeng (2W, 2D)



Italia - 6 poeng (2W, 2L)



Danmark - 6 poeng (2W, 2L)



Wales - 2 poeng (2D, 2L)