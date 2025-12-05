Uendelige muligheter venter på deg til å tilpasse ditt nye hjem på Starsand Island

HQ

2026 kan bli et flott år for livssimulatortitler, og en av de første vi vil støte på er Seed Labs Starsand Island. I dette 2025 har vi kunnet prøve det ut i forskjellige utgaver både tidligere på sommeren og senere på året på Gamescom, og følelsen er at vi ser på en koselig gårdssimulator der vi kan bruke timevis på å tilpasse vårt landlige hjem, selv om det ser ut til at det er mye mer som kommer.

Seed Lab har i dag sluppet en ny gameplay-trailer for spillet, men denne gangen fokuserer den mer på hvordan flerspillermodusen vil fungere og mulighetene dette co-op-alternativet vil tilby sammen med en annen spiller.

Vi får også et glimt av kampsystemet, som vi ikke har kunnet se før nå. Når vi utforsker visse steder på øya, vil vi kunne finne mange rare dyr som vandrer rundt, og en av oppgavene våre vil være å fjerne en slags magisk korrupsjon som påvirker dem, slik at vi kan temme dem.

Det er mye å se fra 1. februar i Starsand Island, og flere av oss vil kunne gjøre det, ettersom det nå er bekreftet at de allerede annonserte PC-, Xbox Series- og PS5 -versjonene også vil få selskap av Nintendo Switch i tide til lansering.

