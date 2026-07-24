Uenighet om tennisprogrammet under OL i Los Angeles 2028: Rett etter Wimbledon

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Om to år starter OL i Los Angeles 2028: en komprimert kalender på bare to uker, mellom 14. og 30. juli 2028, og med tenniskonkurransen som varer nesten hele OL-perioden. Tennisprogrammet for de neste sommer-OL er nå offentliggjort, og både eksperter og fans kan knapt tro at konkurransen starter knapt tre dager etter Wimbledon 2028.

Herresingelen i LA 2028 skal avholdes mellom 20. og 28. juli; damesingelen starter samme dag og avsluttes én dag tidligere. Herre- og damedouble vil finne sted mellom 21. og 27. juli (herrer) og 28. juli (damer), mens mixed double vil foregå 19.–20. juli. Turneringen vil finne sted i Carson Zone, et av de utpekte områdene for idrett som også skal være vertskap for banesykling, landhockey, rugby 7 og bueskyting.

Dette betyr at tenniskonkurransene i OL starter bare tre dager (fire for singelturneringen) etter at Wimbledon 2028 er avsluttet (3.–16. juli). Tennisjournalisten José Morgado kalte det «galskap», og mange tror at dette sannsynligvis vil føre til en rekke tilbaketrekninger eller til og med «tvungne» tidlige utganger fra Wimbledon (en turnering som er obligatorisk for alle seedede utøvere som ikke er skadet) for å spare energi til den mer attraktive OL-konkurransen.