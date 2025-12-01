UFC 324 vil inneholde Paddy Pimblett og Justin Gaethje som kjemper om den midlertidige lettvektstittelen

HQ

Etter kunngjøringen om at Ilia Topuria ikke ville returnere til ringen i løpet av første kvartal 2026 på grunn av personlige årsaker, har UFC kunngjort en midlertidig kamp om UFC Lightweight Championship mellom Justin Gaethje og Paddy Pimblett. Vinneren vil deretter møte Topuria på et senere tidspunkt.

Valget av fightere har overrasket mange MMA-fans på grunn av det mange kaller en snubling av Arman Tsarukyan (23-3), den armenske fighteren som ligger på førsteplass på UFCs lettvektsranking, bak mesteren Topuria (17-0). Gaethje (26-5) er nummer fire og Pimblett (23-3) er nummer fem. Charles Oliveira (nummer to, 36-11) og Max Holloway (nummer tre, 27-8) har allerede tapt mot Topuria.

Som rapportert av MMA Junkie, var Tsarukyan overrasket over å bli utelatt fra interimkampen, og tror det er fordi UFC ønsker å skape en rivalisering mellom Topuria og Pimblett, på grunn av at Pimblett er et større navn og hans feide med "el Matador" som har pågått i noen år.

UFC 324 blir det første UFC-arrangementet i det kommende året, og mer meningsfylt, det blir det første UFC-arrangementet som sendes på Paramount+, etter at Paramount Skydance kjøpte rettighetene fra den tidligere avtalen med ESPN. Den vil bli sendt 24. januar 2026, og vil også inneholde en kamp mellom Amanda Nunes og Kayla Harrison som co-main event.